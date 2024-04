Statistieken: Ajax weer (even) op plek vijf na overwinning op FC Twente

Ajax staat weer op de vijfde plek in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen zondag van FC Twente met 2-1. NEC komt zondagavond nog wel in actie en kan bij een zege op PEC Zwolle de vijfde plek weer innemen.

Ondanks dat Ajax redelijk begon aan de wedstrijd, liep het voor de zoveelste keer dit seizoen met de neus tegen de deur. Bij de eerste de beste kans voor de bezoekers was het meteen raak. Ricky van Wolfswinkel verlengde een indraaiende voorzet met zijn hoofd en passeerde daarmee Geronimo Rulli, de doelman van Ajax. De 0-1 maakte de stemming in Amsterdam alleen maar meer gefrustreerd.

Het was Brian Brobbey die na een klein uur spelen voor de 1-1 zorgde. Ajax leek een penalty te krijgen, maar de bal werd net buiten de zestienmeter gelegd. Toch kon hij de voorzet van Kenneth Taylor inkoppen. Steven Bergwijn zorgde vervolgens in de 80e minuut voor de 2-1, door een penalty binnen te schieten. Devyne Rensch kreeg een tik van Twente-verdediger (én huurling van Ajax) Anass Salah-Eddine.

Eerste thuiszege sinds een dikke maand

Voor het eerst in ruim een maand konden de fans van Ajax weer juichen in de Johan Cruijff Arena. De vorige keer dat Ajax won in Amsterdam, was op 3 maart tegen FC Utrecht.

Supporters over Alex Kroes en Michael van Praag

De harde kern van Ajax zong continu: "Van Praag, oprotten." Daarnaast hangt er op de F-Side een spandoek voor Alex Kroes en zijn er meerdere spandoeken tegen Michael van Praag te zien. De supportersgroep kiest dus voor Kroes, de algemeen directeur die momenteel geschorst is. Hij kocht namelijk aandelen met voorkennis, iets wat niet toegestaan is. Van Praag zette hem daarom op non-actief. Kroes is zelf ook in het stadion.