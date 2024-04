John van 't Schip dacht niet aan opstappen na vernedering in De Kuip

Ajax kent niet veel pijnlijkere nederlagen dan de 6-0 van afgelopen zondag. Telkens als het niet erger lijkt te kunnen in Amsterdam, dan volgt een nieuw dieptepunt. Desondanks blijft trainer John van 't Schip zijn club trouw.

Tijdens het persmoment werd de trainer gevraagd of hij aan opstappen bij Ajax heeft gedacht na de dramatische wedstrijd van afgelopen week. "Ik heb daar niet één moment over nagedacht. Ik ben ingestapt op een moment dat het heel slecht en moeizaam ging. Ik hoop dat we met zijn allen dat in de laatste fase kunnen omdraaien."

Daar heeft Van 't Schip ook nog vertrouwen in. "We hebben laten zien dat we dat ook kunnen. Maar dat we in een slechte fase zitten, is duidelijk. Daar moeten we uitkomen en daar wil ik bij zijn. Daarom zeg ik dat ik niet opstap, dat is helemaal niet door mijn hoofd geschoten."

Nog altijd geen Steven Berghuis bij Ajax, Brian Brobbey wel fit genoeg voor Twente-thuis Ajax verloor vorige week kansloos met 6-0 van Feyenoord tijdens een historische klassieker. Een week later moet de ploeg van trainer John van 't Schip laten zien er weer bovenop te zijn gekomen, in de strijd om plek vijf. Dat zal wel lastig worden, want FC Twente komt naar Amsterdam toe.

Bus opgewacht

Na de wedstrijd in Rotterdam werd de spelersbus van Ajax opgewacht in Amsterdam. Hoewel dat nooit een goed teken is, was Van 't Schip wel te spreken over hoe dat gegaan is. "De fans die ons opgewacht hebben, hebben dat op een hele respectvolle manier gedaan."