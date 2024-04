Ajax-flop Georges Mikautadze blijft maar scoren bij Metz: 'Heb niks meer van Ajax gehoord'

Georges Mikautadze heeft Metz met twee doelpunten aan een zege op Lens geholpen: 2-1. De Georgiër verliet Ajax een aantal maanden geleden nadat hij in Amsterdam geen indruk maakte. Zonder doelpunten verliet hij de Johan Cruijff Arena.

Mikautadze keerde terug naar Metz, de club waar voormalig technisch directeur Sven Mislintat hem had weggeplukt. Daar staat hij na twaalf competitieduels inmiddels op zeven doelpunten.

Mikautadze miste het scoren

Na de wedstrijd tegen Lens zei de Georgiër dat hij zich als een vis in het water voelt bij zijn oude club. "Ik ben heel blij", zei hij tegen Prime Video. "Ik heb dingen gehoord, dat ik terugkwam om voor mezelf te spelen. Maar ik kwam terug om Metz te behoeden voor degradatie. Ik geef alles om Metz in de Ligue 1 te houden."

Ook ging de aanvaller in op zijn periode bij Ajax. "Ik miste het scoren, het in vervoering brengen van de supporters. Dat heb ik gemist tijdens mijn moeilijke tijd bij Ajax." Vervolgens kreeg hij de vraag of hij nog contact heeft gehad met de Amsterdamse club tijdens zijn verhuurperiode. "Nee, ik heb niets meer gehoord. Echt waar."

Optie tot koop

Vorig seizoen scoorde Mikautadze in 37 competitiewedstrijden 23 keer voor Metz. Met die cijfers viel hij in de smaak bij Mislintat, die hem voor 16 miljoen euro naar Ajax haalde. Inmiddels speelt de Georgiër dus weer voor FC Metz, dat hem komende zomer weer kan overnemen van Ajax door een optie tot koop in de huurdeal.