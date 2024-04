Nog altijd geen Steven Berghuis bij Ajax, Brian Brobbey wel fit genoeg voor Twente-thuis

Ajax verloor vorige week kansloos met 6-0 van Feyenoord tijdens een historische klassieker. Een week later moet de ploeg van trainer John van 't Schip laten zien er weer bovenop te zijn gekomen, in de strijd om plek vijf. Dat zal wel lastig worden, want FC Twente komt naar Amsterdam toe.

Tijdens het persmoment in aanloop naar de wedstrijd van zondag, gaf de trainer een update over de Amsterdamse lappenmand. Zo kan Brian Brobbey, die tegen Feyenoord de hele wedstrijd op de bank bleef, weer minuten maken. Of hij in de basis start is onduidelijk.

Steven Berghuis

Van 't Schip had minder goed nieuws over Steven Berghuis. "Hij is nog steeds niet met de groep aan het trainen. Het is lastig om daar verder iets over te zeggen. Een paar weken geleden hadden we hem er bijna weer bij, vanaf die tijd is hij toch aan het kwakkelen met zijn knie en rug."

Berghuis miste de afgelopen negen duels van Ajax. Zijn laatste minuten waren in Noorwegen. Op 22 februari van dit jaar won Ajax met 1-2 van FK Bodø/Glimt en ging het door in de Conference League. Berghuis speelde toen nog 105 minuten mee.

Jordan Henderson

Voor Jordan Henderson ziet het er wel wat rooskleuriger uit. De Engelsman zal tegen Twente nog niet bij de selectie zitten, maar Van 't Schip verwacht hem volgende week weer bij de groep te hebben.