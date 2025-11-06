Er moet een opvolger komen voor John Heitinga als trainer van Ajax, maar wie? Dat is de grote vraag waar technisch directeur Alex Kroes zich over moet buigen, en snel ook. Zondag wacht alweer de pittige uitwedstrijd bij rivaal FC Utrecht en in de Domstad ruiken ze bloed. Genoeg namen beschikbaar, maar wie moet de opvolger van Heitinga worden?

Toeval of niet: de naam van succestrainer Erik ten Hag passeert al weken de revue in Amsterdam. Sterker nog: op de dag van het ontslag van Heitinga kwam naar buiten dat Kroes al een bakkie koffie gedronken had met de voormalig succescoach, die Ajax onder meer drie landstitels bezorgde en een halve finale van de Champions League op zak heeft met de club. Maar sinds zijn vertrek uit de Johan Cruijff Arena is ook de carrière van Ten Hag bergafwaarts gegaan. Bij Manchester United en bij Bayer Leverkusen werd hij ontslagen. Is hij wel de ideale man?

Erik ten Hag of ex-speler?

Feit is dat Ten Hag vrij is, de club kent, maar tegelijkertijd ook een buitenstaander is. Ex-spelers als John van 't Schip en Heitinga zelf sneuvelden al in de periode sinds het vertrek van Ten Hag. Zij hebben meer dan wie dan ook last van hun verleden in Amsterdam en hebben nog een flinke achterban om rekening mee te houden. Frank de Boer was de laatste ex-speler van de club die Ajax kampioen maakte en is ook al een tijdje vrij. Misschien is hij een goede kandidaat?

Francesco Farioli

Ajax kiest zelden voor een buitenlandse trainer, maar toevallig was de laatste niet-Nederlander heel recent en ook relatief succesvol. Francesco Farioli had afgelopen zomer graag verder gewild bij Ajax, nadat hij van de matige selectie een vechtmachine had gemaakt die tot het einde om de titel streed én nog tweede werd en zodoende Champions League haalde. Farioli zit inmiddels bij FC Porto en sprak ook in Portugal nogmaals uit graag ooit weer bij Ajax terug te keren om zijn werk af te maken.

Andere namen

Logischer is dat Ajax weer voor een Nederlander gaat, maar daar is de spoeling dun. Grote namen als Ruud van Nistelrooij en Mark van Bommel zijn weliswaar beschikbaar, maar hebben een groot PSV-hart. Vanuit de mondige Ajax-supporters zal zo'n keuze niet per se goed vallen. Andere ex-spelers van de club als Patrick Kluivert en Clarence Seedorf hebben wellicht te weinig ervaring op topniveau om in dit dolende Ajax te stappen.

Stem op de beste opvolger

Stem hieronder op wie jij denkt dat de beste opvolger van Heitinga is bij Ajax. Let op: de selectie van de Amsterdammers blijft hetzelfde, dus zelfs Pep Guardiola zou voor een grote uitdaging staan.

