John Heitinga heeft zijn baan bij Ajax verloren, toevallig op de dag waarop FC Utrecht tegen het FC Porto van Francesco Farioli speelt. Hierdoor was de voorganger van Heitinga toevallig in de buurt van Amsterdam tijdens het nieuws van het ontslag. Vlak voor het Europa League-duel werd hem dan ook logischerwijs gevraagd om een reactie.

Zoals verwacht weigerde Farioli te diep in te gaan op de situatie bij Ajax, de club die hij nog altijd een warm hart toedraagt. "In vijftien minuten gaan we voetballen...", zegt Farioli tegen Ziggo Sport, terwijl hij naar zijn horloge kijkt. "Ik ben heel teleurgesteld over deze situatie."

Géén verdere reactie

De 'succescoach' van Ajax, die afgelopen jaar dichtbij het kampioenschap was, weigert zich verder uit te laten over het ontslag van Heitinga en het opstappen van Alex Kroes. "Ik ga daar niet op reageren uit respect en liefde voor de club, de supporters en de mensen die daar werken", aldus Farioli.

'Ik kijk nog steeds, als supporter'

De Italiaanse trainer van Porto erkende dat hij nog de warme herinneringen koestert, maar weigerde verder te spreken over de situatie van Ajax. "Ik kijk nog steeds naar wedstrijden van Ajax. Dan ben ik een supporter, op grote afstand weliswaar. Mijn band met de club is geen geheim. Maar ik zie het van veraf. Het is niet netjes om hierover te praten", stelde Farioli daags voor het treffen met FC Utrecht al.

Farioli roteert volop

Net als bij Ajax wisselde Farioli volop voor het Europa League-treffen met FC Utrecht. "Dat weet je...", lachte hij. "We hebben iedereen nodig met de juiste energie en kracht. Een frisse gedachte en benen. Ik geloof dat deze mensen het allerbeste eruit weten te halen", stelt Farioli, die een goed strijdplan heeft bedacht. "We moeten voorzichtig zijn met standaardsituaties en zorgen dat we counters voorkomen."

