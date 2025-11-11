De grote ster van FC Barcelona, Lamine Yamal, is vrijgesteld van het Spaanse nationale team en zal niet deelnemen aan de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Georgië en Turkije. De Spaanse voetbalbond maakte dit bekend met een ferme verklaring, waarin verontwaardiging wordt geuit over het feit dat Yamal een medische behandeling heeft ondergaan zonder de bond en de staf van La Furia Roja hiervan op de hoogte te stellen.

Na deze procedure, die een probleem in de schaamstreek behandelt waar de speler sinds het begin van het seizoen last van heeft, moet Yamal 7 tot 10 dagen rusten. “De medische staf van de Spaanse voetbalbond spreekt haar verbazing en bezorgdheid uit over het moment dat het trainingskamp van het nationale team officieel begon. Daar werd duidelijk dat Yamal diezelfde ochtend een invasieve radiofrequente procedure had ondergaan voor de behandeling van zijn ongemak in de schaamstreek.”

Geen Yamal bij Spanje

Deze procedure werd uitgevoerd zonder vooraf de medische staf van het team in te lichten, die pas om 22.40 uur gisteravond via een rapport op de hoogte werd gesteld van de details. Het rapport bevatte een medische aanbeveling voor 7-10 dagen rust. Gezien deze situatie en omdat de Spaanse voetbalbond altijd de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de speler voorop heeft gesteld, is besloten de speler vrij te stellen van deze periode.

Nieuwe spanning

“We zijn ervan overtuigd dat de zaken gunstig kunnen verlopen en wensen een spoedig en volledig herstel”, luidt de officiële verklaring van de bond. In plaats van Yamal werd Rayo Vallecano-aanvaller Jorge de Frutos opgeroepen. Zo staan de relaties tussen de bond en Barcelona opnieuw onder spanning. In september beschuldigde de club het nationale team en bondscoach Luis de la Fuente ervan dat het talent met pijnstillende injecties had gespeeld tegen Bulgarije en Turkije, wat zijn toestand had verergerd.

Yamal werd niet opgeroepen voor de wedstrijden in oktober, omdat het probleem toen verergerde en hij ook niet voor Barcelona speelde. Nu kreeg hij echter wel een oproep, nadat hij in de laatste zes wedstrijden van de Catalanen als basisspeler was gestart.

