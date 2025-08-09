In Palestina wordt gerouwd om het overlijden van oud-voetballer Suleiman al-Obeid (41), die omkwam bij een Israëlische aanval. Ook de UEFA en Liverpool-speler Mohammed Salah staan stil bij de dood van de voormalige middenvelder, die de bijnaam de 'Pelé van Palestina' droeg.

Volgens de Palestijnse voetbalbond overleed Suleiman al-Obeid woensdag ‘door een aanval van Israëlische troepen op burgers die stonden te wachten op humanitaire hulp’.

Reactie UEFA

De UEFA reageerde op sociale media op het tragische overlijden van de oud-voetballer. "Hij was een talent dat hoop gaf aan ontelbare kinderen, zelfs in de donkerste tijden", zo valt te lezen in een tweet van de Europese voetbalbond.

Kritiek

Dit bericht van de UEFA is Liverpool-aanvaller Salah niet ontgaan, en riep de nodige vragen bij hem op. De speler van Arne Slot reageerde op kritische wijze op de tweet.

"Kun je ons vertellen hoe, waar en waarom hij is doodgegaan?", schreef de Egyptische topvoetballer in een reactie op de tweet. Hij verwees daarmee naar het gebrek aan die informatie in de oorspronkelijke berichtgeving van de UEFA.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Veel van zijn volgers waren het eens met de reactie van Salah. In drie uur tijd vergaarde zijn tweet meer dan 450 duizend likes en 150 duizend retweets.

Suleiman Al-Obeid

Al-Obeid, die in 2023 zijn profcarrière beëindigde, kwam achttien keer uit voor het nationale team van Palestina en scoorde daarin tweemaal. In eigen land gold hij als een groot talent en droeg hij de bijnaam ‘Palestijnse Pelé’, een verwijzing naar het Braziliaanse voetbalicoon.

Hij kwam onder meer uit voor Al-Shatee en Gaza SC in Palestina. Volgens verschillende media maakte hij in zijn loopbaan meer dan honderd doelpunten. De Palestijnse voetbalbond meldt dat sinds het uitbreken van de oorlog met Israël inmiddels 662 mensen uit de sportwereld zijn omgekomen, van wie 321 actief waren in het voetbal.

