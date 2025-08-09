Ryan Gravenberch heeft openhartig gesproken over de zware tijd die hij beleefde bij Bayern München. De Nederlandse middenvelder raakte in zijn periode bij de Duitse topclub bijna in een depressie.

De 23-jarige Nederlander heeft onthuld dat hij mentaal uit balans raakte nadat zijn droomtransfer naar Bayern München in een nachtmerrie veranderde. Volgens zijn vader stond de middenvelder op het punt in een depressie te belanden.

Gravenberch kende vorig seizoen onder Arne Slot een sterk jaar, waarin Liverpool de Premier League-titel veroverde. Hij doet echter pas nu zijn verhaal over het rampjaar waarin hij, na zijn overstap van Ajax naar Bayern, slechts drie wedstrijden in de Bundesliga in de basis stond.

Mentaal zwaar

De middenvelder vertelde hierover in een interview met Helden Magazine. "In mijn hoofd werd ik gek. Gelukkig waren mijn ouders voor mij naar München verhuisd. Ik weet niet wat er was gebeurd als ik daar helemaal alleen had gezeten… het was mentaal echt zwaar."

Depressie

De vader van Gravenberch, die ook Ryan heet, gelooft dat zijn zoon in een depressie zou zijn beland als hij alleen in München had gezeten. "Ik denk dat als wij er niet bij hem waren geweest, hij in een depressie zou zijn geraakt."

In deze zware periode werd de Nederlander wel kampioen met Bayern, maar toch voelde het niet helemaal goed. "Ik was blij dat we kampioen werden, maar mijn bijdrage was klein. We stonden daar wel als kampioenen, maar ik voelde me totaal geen kampioen. Het was een heel ander gevoel dan bij alle andere keren dat ik prijzen heb gewonnen."

Julian Nagelsmann

Onder coach Julian Nagelsmann verloor Gravenberch het plezier. "Onder Nagelsmann zat ik drie wedstrijden op rij 90 minuten lang naar mijn team te kijken vanaf de bank. Toen begon ik in mijn hoofd gek te worden. In de winter was ik er helemaal klaar mee. In de laatste twee maanden van het seizoen, onder Thomas Tuchel, kreeg ik meer speelminuten dan in de hele periode daarvoor."

Inmiddels is Gravenberch al twee seizoenen speler van Liverpool, maar hij vergeet niet waar hij vandaan is gekomen. "Ik herinner me nog goed hoe ik me bij Bayern voelde, maar ik weet dat ik uit dat dal ben geklommen. En dát is waar ik trots op ben."

Community Shield

Liverpool speelt op zondag de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. De landskampioen van Engeland neemt het in de wedstrijd voor de Community Shield op tegen bekerwinnaar Crystal Palace.