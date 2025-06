Chelsea-speler Noni Madueke heeft een bijzondere fotoshoot gedaan voor het tijdschrift GQ. Op de foto's heeft hij een opvallende look, terwijl de oud-PSV'er zich in het dagelijks leven juist ingetogener is gaan kleden.

De Brit staat bekend om zijn extravagante levensstijl. Dat laat hij ook graag zien op Instagram. Hij houdt van luxe en besteedt veel aandacht aan zijn outfits. Op de sociale media van de aanvaller zijn veel dure tassen en opvallende sieraden te zien.

Hij houdt van mode en werd recent gevraagd voor een fotoshoot voor GQ. Dat blad is gericht op mode, stijl, fitness en entertainment voor mannen. De 23-jarige Madueke kreeg verschillende kledingsets aan, waaronder een vest handschoenen van bont.

Dure merken

Daarnaast droeg hij een leren jack van Balenciaga, met een spijkerbroek en zwarte zonnebril. Sneakers van Louboutin maakten de look compleet. Zelf draagt hij tegenwoordig niet meer zo'n dure merken.

Vroeger gaf hij zijn geld wel uit aan de grote modemerken. "Iedereen heeft zo'n fase waarin je alleen maar merkkleding wil dragen. Heel uitgesproken kledingstukken", zegt Madueke.

Ingetogen

Nu is zijn stijl veranderd. "Ik kijk nog steeds naar merken", geeft hij toe. "Want sommige dingen vind ik gewoon mooi. Maar nu gaat het er meer om hoe het staat en of alles goed bij elkaar past."

Hij houdt het graag wat simpeler. "De kleding die ik nu koop is ingetogener." Maar Madueke sluit niet uit dat dat binnekort weer veranderd. "Waarschijnlijk draait dat in de komende aanden weer helemaal om. Ik kan op een dag wakker worden en opeens denken: zo wil ik er het komende half jaar uitzien."

Madueke speelde vanaf 2018 in de jeugd bij PSV en maakte in 2019 zijn debuut voor het eerste elftal. Hij speelde 51 wedstrijden voor de club. In 2023 maakte hij de overstap naar Chelsea.

Shirt Quincy Promes

Vorig jaar viel hij ook nog op met een opvallend kledingstuk. Hij droeg namelijk een Ajax-shirt van Quincy Promes. Dat schoot bij veel PSV-fans in het verkeerde keelgat. Oud-Ajacied Promes werd onlangs in Dubai aangehouden vanwege zijn veroordeling in Nederland. Hij is door de rechtbank veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden (anderhalf jaar) voor het neersteken van zijn neef. Die zaak loopt nog, in hoger beroep.