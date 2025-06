Ryan Gravenberch is in een jaar uitgegroeid van 'dertien-in-een-dozijn' naar een van de dragende spelers van zijn club Liverpool en van het Nederlands elftal. Zijn veranderde status als voetballer zorgt er ook voor dat hij naast het veld meer in de schijnwerpers komt te staan. De 23-jarige middenvelder doet nu wat terug voor een ander land.

Gravenberch en zijn voetballende broer Danzell hebben Surinaamse roots vanwege hun daar geboren ouders. Spits Danzell Gravenberch speelde zelfs interlands voor het Midden-Amerikaanse land. Maar nu ook 'kleine broer' Ryan in de spotlights staat, keert hij terug naar zijn roots om daar een belangrijke rol te spelen. Hij kwam eerder al dansend aan op het vliegveld van Paramaribo en werd daar met veel bombarie onthaald.

Uitgeschakeld op de Gold Cup

De middenvelder van Liverpool kon naar de laatste verrichtingen van de internationals kijken op de Gold Cup. Donderdagnacht (Nederlandse tijd) verloor Suriname van Mexico in de groepsfase, wat uitschakeling betekende. Bondscoach Stanley Menzo kon ermee leven. "Maar ik ben blij met de inzet van de groep. Mexico is op dit moment gewoon te groot voor ons. Er zijn momenten dat je te laat bent, omdat zij gewoon heel goed kunnen voetballen, heel snel zijn en alles op hoog tempo doen. Dan loop je weleens achter een tegenstander aan, dat is heel normaal."

Donatie van 25.000 euro

Maar voordat Gravenberch de wedstrijden kon volgen op televisie (de Gold Cup is in de Verenigde Staten), doneerde hij 25.000 euro voor een drinkwaterproject in de binnenlanden van Suriname. "Als sporter weet ik wat goed drinken betekent - voor de sport en voor je gezondheid. Maar schoon drinkwater is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom help ik mee", zei hij bij de presentatie van het project.

'Ik voel me verbonden met dit land'

De keuze voor Suriname is voor Gravenberch persoonlijk betekenisvol: "Ik voel me verbonden met dit land en vind het belangrijk iets terug te doen. Niet via mooie woorden, maar gewoon via iets dat nodig is."

Nieuw seizoen met kampioen Liverpool

Gravenberch stort zich na zijn vakantie weer volop op het nieuwe seizoen met Liverpool. Als regerend kampioen staat hij, met de andere Nederlanders, voor een zware taak om de titel te verdedigen. Het programma van Liverpool is ondertussen bekend geworden en er wachten meteen drie sterke tegenstanders in de opening van het seizoen.

