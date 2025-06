De afgelopen maanden was er in Liverpool ontzettend veel te doen om het vertrek van Trent Alexander-Arnold uit Anfield. De Britse rechtsback maakte een transfer naar Real Madrid en heeft inmiddels zijn debuut gemaakt voor de Spaanse topclub. Zijn eerste wedstrijd was er echter een om snel te vergeten.

Op woensdagavond nam Real Madrid het op tegen Al Hilal op het WK voor clubs. Met de Britse rechtsback in de basis kwamen de Madrilenen na 34 minuten spelen op voorsprong door een doelpunt van de 21-jarige spits Gonzalo Garcia.

Maar lang kon de ploeg van trainer Xabi Alonso niet genieten van de voorsprong, want slechts enkele minuten later bracht Ruben Neves de stand op gelijke hoogte met een rake strafschop.

Gemiste strafschop

Lang bleef het 1-1 staan, en toen kreeg Real Madrid de ultieme kans om de wedstrijd te winnen. Los Blancos kregen een strafschop in de blessuretijd, maar Federico Valverde zag zijn zwakke inzet gestopt worden door Yassine Bounou, waardoor de wedstrijd in een gelijkspel eindigde.

Alexander-Arnold startte dus, zoals eerder gezegd, in de basis en speelde uiteindelijk 64 minuten. Toen werd hij vervangen door Lucas Vazques. Van de vijf grond- en luchtduels won de Brit er slechts één, waarmee de verdediger geen droomdebuut kende.

Media

De Britse media keken toe hoe Alexander-Arnold zijn eerste minuten in het koninklijke witte shirt speelde, en pakte hem achteraf hard aan. Zo spreekt Mirror van een 'onopvallend begin' waarin hij 'geen bijzondere indruk' maakte. Sports Illustrated sprak van een 'teleurstellend debuut', waarbij de Brit 'veel duels verloor en slordige passes' maakte.

In Spanje waren ze ook niet onder de indruk van de speler die tegenwoordig met Trent op zijn rug speelt. Zo gaven meerdere Spaanse mediamerken hem een score van vijf uit tien. Zo ook FootballEspana, dat zijn optreden als 'ondermaats' beschreef.

Volgende kans

Er kan dus gesteld worden dat de Britse rechtsback geen droomdebuut heeft gemaakt. Wellicht kan hij aankomende zondag wel potten breken. Dan neemt hij het met Real Madrid op tegen het Mexicaanse Pachuca in de tweede groepswedstrijd.

Veelbesproken transfer

De 26-jarige verdediger doorliep vanaf 2004 de volledige jeugdopleiding van Liverpool, en nam na dit seizoen afscheid van het team van de Nederlandse topcoach Arne Slot. Zijn vertrek viel bij veel fans van The Reds echter niet in goede aarde. Zo zou hij in eerste instantie transfervrij de deur uitlopen, wat hem veel fluitconcerten van Liverpool-fans opleverde. Ook op sociale media kreeg de rechtsback bakken aan kritiek over zich heen.

Zijn contract zou in juni aflopen, maar als hij die helemaal uitzat zou hij de eerste drie groepsfasewedstrijden van Madrid op het WK voor clubs missen. De Spaanse grootmacht betaalde daarom een bedrag van tien miljoen euro voor een vervroegde transfer.