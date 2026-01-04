Ron Jans vertrekt uit de voetballerij aan het einde van dit seizoen. Dat maakte de FC Utrecht-trainer zaterdagmiddag bekend. Meer dan 25 jaar liep hij als hoofdtrainer rond in de voetballerij. "Er zijn er maar weinig die het zolang volhouden", zegt oud-trainer Gertjan Verbeek vol lof. Ook Robert Maaskant heeft mooie woorden over voor de vertrekkend trainer: "Hij heeft een fantastische carrière gehad."

Ron Jans heeft een imposante carrière achter de rug bij mooie clubs in de VriendenLoterij Eredivisie. Van FC Groningen tot aan FC Utrecht en ook twee buitenlandse avonturen in België en Amerika. Indrukwekkend, vindt Gertjan Verbeek als hij daar bij stilstaat. "Hij heeft lang dienst gedraaid in de voetballerij. Als je alleen al kijkt naar de wedstrijden in de Eredivisie. Er zijn er maar heel weinig die het zolang volhouden."

'Fantastische carrière gehad'

Het is ook één van de eerste dingen die Robert Maaskant opvalt als hij aan de carrière van Jans denkt. "Hij heeft een fantastische carrière gehad waar hij bij een aantal clubs ook verrassend goed gepresteerd heeft." Daarbij doelt hij onder meer op de KNVB Beker die hij met PEC Zwolle won in het seizoen 2013-2014.

Verbeek ziet één belangrijk kenmerk van Jans waarom hij zolang heeft kunnen 'overleven' in het trainersvak. "Ron is goed meegegaan in zijn tijd. Er werden heel andere dingen van hem gevraagd toen hij begon als trainer bij FC Groningen, dan nu in de hedendaagse tijd. Als je kijkt naar de staf bij Groningen en nu bij Utrecht ziet die er heel anders uit. Je wordt steeds meer een peoplemanager, die moet zorgen dat iedereen in zijn specialiteit het meest eruit haalt. Dat heeft hij goed gedaan."

'Hele menselijke trainer'

Maaskant typeert Jans op zijn beurt als een degelijke en bovenal goede trainer. "Hij is een menselijke trainer en is in staat om ook een goed en hecht team om zichzelf heen te bouwen. Dat stuurt hij heel goed aan en doet dat op zijn eigen manier."

Met een knipoog zegt Maaskant er nog bij: "Misschien keert hij binnenkort wel weer terug." Maaskant kwam zelf vorig seizoen ook uit zijn trainerspensioen om een klus bij Helmond Sport aan te nemen, en zag Jans drie jaar geleden zijn sabbatical opgeven voor een klus bij FC Utrecht. "Op het moment dat het telefoontje komt denk je toch: dit is de leukste baan van de wereld."

Cultuurbewaker van Nederlandse school

Maar ook als dit daadwerkelijk zijn einde gaat zijn, mag Jans evengoed terugkijken op een mooie carrière, vindt Verbeek. "Ik denk dat hij een goede cultuurbewaker is geweest van de Nederlandse school. Het is een goede exponent van het Nederlandse trainersgilde."

Verbeek leerde Jans ook buiten het trainersvak goed kennen, vooral tijdens het WK in Zuid-Afrika in 2010. "We waren beiden te gast bij de NOS; hij met zijn vrouw en ik met een goede vriend die hij ook kende. We hebben een aantal dagen opgetrokken en zijn zelfs met z'n allen op safari geweest", deelt Verbeek.

"Het was in de periode vlak voordat hij naar sc Heerenveen ging, hij was ondertussen druk bezig via de telefoon zijn selectie samen te stellen. We hadden toen geanimeerde gesprekken, waarin hij ook vrij was om dingen te delen. Dat is een mooie herinnering. Dan leer je iemand op een andere manier kennen dan als tegenstander op het veld."

