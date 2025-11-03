Grote blijdschap in Maassluis toen afgelopen vrijdag Ajax uit de koker kwam als tegenstander in de Eurojackpot KNVB Beker. Excelsior Maassluis speelt zelfs een thuiswedstrijd tegen de Amsterdammers. Of die bekerclash daadwerkelijk op eigen bodem wordt gespeeld, is alleen nog maar de vraag. "Dat wordt wel lastig."

Excelsior Maassluis won afgelopen woensdag in de eerste ronde van de beker knap de 'Excelsior-derby' tegen Excelsior Rotterdam. In de 121e minuut kwam pas de 1-0 op het scorebord. Hierdoor belandden de amateurs, uitkomend in de Tweede Divisie, in de ballenbak voor de loting voor de tweede ronde in de beker.

'Dat zal waarschijnlijk een no go worden'

Hierin werd Excelsior Maassluis dus gekoppeld aan Ajax. Ze mogen zelfs thuis spelen. Toch is de kans groot dat het duel niet wordt afgewerkt op sportpark Dijkpolder, maar dat er moet worden uitgewijkt. Dit komt door de strenge veiligheidseisen die de KNVB stelt. Dat deze hard nodig zijn, werd vorige week weer pijnlijk duidelijk. Tijdens het duel tussen VV Gemert en Fortuna Sittard werd de wedstrijd minuten lang stil gelegd wegens ongeregeldheden rond het uitvak.

De club uit Maassluis wil graag op eigen bodem spelen, maar ze hebben er een hard hoofd in dat dat gaat lukken. "Dat wordt wel lastig, denk ik", zegt Excelsior Maassluis-voorzitter Harald Lourens tegen het AD. "We hebben komende week overleg met burgemeester Jack de Vries, maar mijn gevoel zegt wel dat dat waarschijnlijk een no go zal worden."

Naar het Kasteel

Daarom bekijkt Lourens al andere locaties om de bekerclash tegen Ajax af te werken. Zo speelde Excelsior Maassluis in 2024 al eens een bekerduel buitenshuis. Toen werd het duel in de eerste ronde tegen ADO Den Haag gehouden op het Kasteel, het stadion van eredivisionist Sparta in Rotterdam. Een mogelijkheid die dit jaar weer aanzienlijk lijkt.

Lourens spreekt dan ook over de goede banden tussen zijn vereniging en Sparta Rotterdam. "We hebben ook heel goede ervaringen met die wedstrijd tegen ADO. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de jeugdopleiding van Sparta en waren tijdens de verbouwing van Nieuw Terbregge twee jaar gastheer van Jong Sparta. Die lijnen staan altijd open."

Ondanks het ambitieuze plan ziet de voorzitter zijn ploeg toch het liefst op eigen bodem spelen. "Sportief gezien zeg ik nog steeds: Dijkpolder. Maar realistisch gezien zullen we waarschijnlijk moeten uitwijken", aldus Lourens. De wedstrijd wordt afgewerkt op 16, 17 of 18 december. Waar de wedstrijd wordt gehouden wordt waarschijnlijk deze week bekend.