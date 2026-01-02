Dick Advocaat (78) zet na het WK een punt achter zijn trainersloopbaan. De bondscoach van Curaçao wil met het eiland proberen te stunten op het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, maar daarna stopt hij ermee.

Advocaat zei al meerdere keren dat hij zou stoppen als trainer, maar in januari 2024 verraste hij met het bondscoachschap van Curaçao. Met die ploeg wist hij zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor het aankomende WK voetbal in de zomer van 2026. Advocaat stond samen met zijn staf bestaande uit Cor Pot, Kees Jansma, Casper van Eijk en Dean Gorré aan de wieg van dat succes. De 78-jarige coach is echter niet van plan om van het bondscoachschap bij Curaçao een langlopend project te maken.

'Dat mag je opschrijven'

"Je mag opschrijven dat ik na het WK stop als trainer, maar bij mij weet je het nooit, hè. Haha", aldus de 78-jarige Advocaat in De Telegraaf. De voetbalcoach plaatste zich in 2025 met Curaçao voor het WK. Het wordt zijn derde optreden op het hoofdtoernooi als trainer, ditmaal als bondscoach van het kleinste land ooit op het wereldkampioenschap.

"Wie wil mij nou nog hebben op deze leeftijd?", vervolgt de trainer tegen De Telegraaf. "Mijn familie heeft ook iets te vertellen en die ziet me niet graag doorgaan als coach. Ik begrijp het, heb me in principe bij het einde van mijn carrière als coach neergelegd." Volgens Advocaat kan hij zich geen mooier afscheid bedenken dan op het WK dit jaar. "Dat is nauwelijks denkbaar voor mij."

Carrière

Toch is nog niet helemaal zeker of Advocaat ook daadwerkelijk zal stoppen. Hij zei voor het eerst in 2014, toen hij trainer was bij AZ, dat dat zijn laatste klus zou zijn. Dat zou hij later bij andere clubs en bonden herhalen. Ook in het interview met De Telegraaf houdt hij de optie van terugkeer open: "Om de deur helemaal dicht te gooien... Wie weet wat zich nog aandient." Curaçao start het WK op 14 juni 202 met een prachtig affiche tegen Duitsland.