De Nederlandse trainer Sarina Wiegman staat er goed op in Engeland. De Haagse loodste de vrouwenploeg op het EK voetbal voor vrouwen met veel kunst en vliegwerk naar de finale tegen Spanje. Daar hoopt ze haar derde Europese titel te pakken.

De Engelse voetbalbond FA is niet van plan bondscoach Sarina Wiegman na het Europees kampioenschap te laten gaan. Directeur Mark Bullingham heeft donderdag gezegd dat de 55-jarige Nederlandse, die nog een contract heeft voor twee jaar, voor geen enkele prijs te koop is.

Aan elkaar verbonden

Wiegman staat zondag met de Engelse vrouwen voor de derde keer op rij in de finale van een groot toernooi. In 2022 won ze de Europese titel en een jaar later ging de finale van het WK verloren tegen Spanje. "Wij hebben ons tot 2027 aan haar verbonden en zij heeft zich aan ons verbonden. Ik weet dat haar focus, hopelijk na een succes op zondag, vrij snel zal verschuiven naar 2027", zei Bullingham donderdag tijdens een persconferentie in het basiskamp van Engeland in Zürich.

Eerste trainer ooit

Wiegman is de eerste trainer in het mannen- of vrouwenvoetbal die als bondscoach bij vijf opeenvolgende grote finales haalde. Voor de drie finales met Engeland speelde ze er twee met Nederland, in 2017 en 2019. Dat ze nu ineens weer op een voetstuk geplaatst wordt, mag een klein wonder heten. Tijdens de kwartfinale en halve finale op het EK in Zwitserland leek de wijzer de andere kant op te slaan.

Bizar EK

Eerst tegen Zweden en later tegen Italië was Engeland op sterven na dood. De Britse vrouwen werden overlopen en keken lang tegen een achterstand en dus uitschakeling aan. Diep in de tweede helft van beide duels wisselde Wiegman dusdanig, dat ze veel kwaliteiten in de ploeg bracht. Die zorgden er met penalty's (in de kwartfinale) en verlenging (in halve finale) voor dat Engeland alsnog in de finale terecht kwam.

Engeland - Spanje

In de finale, die zondag gespeeld wordt, is regerend olympisch- en wereldkampioen Spanje de tegenstander. Haar assistent Arjan Veurink, die alle successen meemaakte aan haar zijde, verkast na het EK naar de Oranje Leeuwinnen. Daar neemt hij de plek van Andries Jonker als bondscoach in en staat hij voor het eerst 'op eigen benen'.