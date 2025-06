Cristiano Ronaldo haalt weer het einde niet tijdens een finale met Portugal, maar wint ook weer

Cristiano Ronaldo heeft zondagavond geblesseerd het veld moeten verlaten bij Portugal. De superster scoorde een belangrijke treffer, maar had liever langer op het veld gestaan.

In de 88e minuut ging het mis. Cristiano Ronaldo ging er opeens bij zitten en het was gelijk duidelijk: de goalgetter kon niet verder. Goncalo Ramos kwam er voor hem in en Ronaldo zocht zichtbaar aangedaan de bank op. De knuffel met bondscoach Roberto Martínez sprak boekdelen.

Cristiano Ronaldo heeft duidelijke mening over Ballon d'Or-discussie tussen Ousmane Dembélé en Lamine Yamal Cristiano Ronaldo laat er geen twijfel over bestaan aan welke eisen een Ballon d'Or-winnaar volgens hem moet voldoen. De vijfvoudig winnaar van de prijs voor beste voetballer van de wereld is zeer duidelijk en lijkt daarmee ook te verklappen wie de Gouden Bal het meest verdient, al ontkent hij dat zelf.

Tijdens de verlenging werd ook die ster aan de andere kant, Lamine Yamal, naar de kant gehaald. Yeremy Pino verving hem.

Veel goals

Het beloofde een leuke finale te worden en dat bleek al snel. Beide ploegen kwamen in de eerste helft al tot scoren. Spanje scoorde via Martin Zubimendi de openingstreffer, maar Champions League-winnaar Nuno Mendes maakte razendsnel weer gelijk. Vlak voor rust kwam de Europees kampioen weer op voorsprong. De scheidsrechter liet, tot grote frustratie vanuit het Portugese kamp, doorspelen en Mikel Oyarzabal profiteerde daar optimaal van.

Na rust leek Portugal via Bruno Fernandes al snel weer op 2-2 te komen, maar de aanvoerder van Manchester United stond buitenspel. Toch kwam de 'Seleção das Quinas' op gelijke hoogte. Wie anders dan Cristiano Ronaldo schoot van dichtbij binnen.

Penalty's

Na een verlenging bleef de stand gelijk en dus moesten penalty's de doorslag geven. Invaller Alvaro Morata werd daarin de schlemiel. Hij miste, waardoor het foutloze Portugal kon juichen.

Het is de tweede keer dat Portugal de Nations League wint. In 2019 was het ook raak, toen was het Nederlands elftal de verliezend finalist.

EK finale 2016

Ook tijdens de EK finale van 2016 haalde Cristiano Ronaldo niet het einde van de wedstrijd. Toen ging het na 25 minuten al mis. Met motten vliegend rondom zijn gezicht brak de ster in tranen uit. Dit had zijn moment moeten worden. Hij wilde zijn land naar de overwinning schieten. Uiteindelijk deed Eder dit, waardoor Ronaldo en Portugal alsnog konden juichen.

Cristiano Ronaldo ontkracht geruchten en gaat in op pensioen: 'Ik heb niet veel jaren meer' Cristiano Ronaldo lijkt op zijn 40e nog lang niet klaar met voetbal. De Portugese superster zou zelfs nog een keer willen schitteren op het WK voor clubs, maar die geruchten ontkracht hij nu.

Uitfluiten

Net zoals bij eerdere wedstrijden van Marc Cucurella in Duitsland moest de Spaanse linksback het ook zondag weer ontgelden. Het neutrale Duitse publiek tussen de Spaanse en Portugese fans, floot bij elk balcontact van de Chelsea-speler met de opvallende haardos. Dat heeft alles te maken met een incident tijdens het EK van afgelopen zomer, dat de Duitsers schijnbaar niet snel zullen vergeten.