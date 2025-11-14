Suriname wond donderdagnacht onder het bewind van bondscoach Stanley Menzo de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen El Salvador (4-0). De oud-doelman was na afloop emotioneel nadat het besef kwam dat Suriname nog maar één zege nodig heeft voor het WK-ticket.

"Er gaat zoveel in mij om", zei hij op een persconferentie. "Mijn vrouw belde me net huilend op. Dat zegt genoeg. We zijn nog één stap verwijderd van die ene heel grote droom." Menzo is sinds maart 2024 hoofdtrainer van de Surinaamse ploeg. Eerder werkte de oud-doelman bij Beijing Guoan, de nationale ploeg van Aruba en het Zuid-Afrikaanse Ajax Cape Town. Bij Suriname heeft Menzo de beschikking over een aantal topspelers uit de Eredivisie zoals Tjaronn Chery (NEC), Richonell Maragaret (Go Ahead Eagles) en Etienne Vaessen (FC Groningen).

WK-droom Suriname

In de nacht van dinsdag op woensdag moet het gebeuren. Suriname en Panama beginnen met 9 punten aan de laatste groepswedstrijd. Het doelsaldo van de ploeg van Menzo is drie treffers beter dan dat van Panama. Suriname speelt een uitduel met Guatemala. Panama ontvangt El Salvador. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De nummer twee kan zich nog via de play-offs kwalificeren.

Suriname is er bijna maar heeft nog niets. Dat zou je niet zeggen als je de spelers en supporters zag feestvieren vlak na de zege op El Salvador. President Jenny Simons en vicepresident Gregory Rusland feliciteerden de spelers in de kleedkamer. Auto's reden luid toeterend door de straten van Paramaribo.

Kaapverdië

Met een mogelijke historische WK-deelname kan Suriname Kaapverdië achterna. Dat land plaatste zich na een 3-0 zege op het Afrikaanse Eswatini voor het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Op het WK in 2026 is er sowieso al een recordaantal debutanten dat mee gaat doen. Zo doen Jordanië, Oezbekistan voor het eerst mee. Dit komt doordat het WK dit jaar is uitgebreid. Er mogen dit jaar 48 landen meedoen aan het grootste voetbaltoernooi van de wereld in plaats van de 32 die normaal mee zouden doen.