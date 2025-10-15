Suriname heeft een gevoelige tik gekregen op weg naar het WK voetbal van 2026. Het elftal van bondscoach Stanley Menzo zag uit bij Panama in de slotminuut de zege uit handen glippen: 1-1. Suriname gaat desondanks wel nog aan de leiding in de groep en mag dus blijven dromen van de eerste WK-deelname.

Suriname en Panama begonnen aan het duel als koplopers in groep A. Beide teams verzamelden vijf punten in de eerste drie duels en dat was genoeg om Guatemala en El Salvador onder zich te houden. Met een zege had Suriname de grote concurrent een enorme dreun kunnen uitdelen, maar dat lukte net niet.

Suriname koploper ondanks enorme tik

Lang leek Suriname er door een doelpunt in de eerste helft van Go Ahead Eagles-speler Richonell Margaret met de winst vandoor te gaan, maar in de slotfase ging het alsnog mis. In de zesde minuut van de extra tijd maakte de Panamees Ismael Diaz alsnog gelijk.

Suriname kreeg dus een gevoelige tik, maar een probleem hoeft dat zeker niet te zijn. Het team van Menzo staat nog altijd bovenaan in de groep, waarin de verschillen tussen alle teams heel klein zijn. Suriname heeft net als Panama zes punten, maar staat op de eerste plek op basis van het aantal gescoorde doelpunten. Guatemala staat derde met vijf punten na een 1-0 zege op El Salvador, dat met drie punten onderaan staat.

Beslissing valt in november

De beslissing in de derde ronde van het kwalificatietoernooi van de CONCACAF valt pas in november. Suriname heeft volgende maand nog twee wedstrijden op het programma staan. De Natio speelt op 13 november thuis tegen El Salvador en treedt op 19 november aan in en tegen Guatemala.

Alleen de winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK voetbal, dat volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden. Voor de nummer 2 is er nog een kans zich via de play-offs te kwalificeren. Suriname deed nog nooit mee aan een WK.

