Met Suriname bovenaan in de WK-kwalificatiepoule begint het land voorzichtig te dromen van een historische plek op het wereldtoneel. Luciano Slagveer, zelf ooit international, ziet het potentieel van Natio groeien, maar benadrukt dat keuzes van grote spelers met Surinaamse roots de sleutel zullen zijn tot blijvend succes.

Slagveer speelde als speler van Puskás Akadémia één interland voor Suriname. Na de geboorte van zijn tweede zoon stond hij voor een moeilijke keuze: zijn gezin of Natio. De eerste twee jaar woonde zijn gezin nog bij hem in Hongarije, maar toen zijn vrouw moest bevallen, besloot ze dat in Nederland te doen. Vanaf dat moment bleef ze, terwijl hij nog 2,5 jaar in Hongarije speelde.

"Ik moest daarom kiezen tussen Suriname of mijn familie”, zegt de aanvaller van TOP Oss tegen Sportnieuws.nl. "Dan ga je voor je gezin. Ik had meer interlands kunnen spelen, maar daarom is het bij één interland gebleven.” Uitgerekend die ene interland was in Nederland tegen Martinique. "De échte Surinaamse beleving heb ik dus niet meegemaakt, maar het is wel mooi dat ik voor een land heb mogen spelen."

Nederlandse-Surinamers moeten gaan twijfelen

Slagveer ziet een interessante ontwikkeling binnen het Surinaamse voetbal, vooral als het gaat om Nederlandse spelers met Surinaamse roots. "Het is mooi dat steeds meer betere spelers voor Suriname willen voetballen, maar daardoor zijn ze nog niet echt een eenheid kunnen worden. Je ziet daarom wel dat de ploeg nog in de opbouwende fase zit."

"Ik denk dat we uiteindelijk nog een paar jaar nodig hebben zodat jongens als Virgil van Dijk en Steven Bergwijn óók serieus gaan nadenken over een toekomst bij Nederland of Suriname", vervolgt Slagveer. "In deze fase wachten de échte talenten af hoe hun carrière gaat lopen en dan maken ze pas op hun 25e de keuze omdat ze het Nederlands elftal niet meer halen. Eigenlijk moet het zo worden zoals bij Marokko, dat ze écht gaan twijfelen tussen Nederland en Suriname."

WK voor de boeg

Voor Suriname breken cruciale weken aan in de strijd om WK-kwalificatie. Met vijf punten uit drie wedstrijden voert de ploeg momenteel Groep A aan, maar de voorsprong op concurrenten El Salvador, Panama en Guatemala is minimaal. Alleen de winnaar van de groep verzekert zich van directe plaatsing voor het wereldkampioenschap, terwijl de nummer twee via de play-offs nog een laatste kans krijgt.

Voor Slagveer is de gedachte van een WK-deelname voor Suriname een droom. "Ik zou het héél bijzonder vinden als Suriname uiteindelijk op het WK komt. Ik denk dat het voor iedereen in Nederland bijzonder is, vooral in de Randstad met alle Surinamers die daar wonen", sluit Slagveer af.