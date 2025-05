Frenkie de Jong maakt indruk op Ronald de Boer met Champions League-optreden: 'Ik vind hem beter dan ooit'

Het was een spektakel van jewelste, de eerste halve finale-wedstrijd in de Champions League tussen FC Barcelona en Inter. Denzel Dumfries stal de show, net als jubilerend wonderkind Lamine Yamal. Maar analist en oud-Barça-speler Ronald de Boer zag ook een andere held op het veld. "Ik bewaak het huis wel, gaan jullie maar spelen."

Denzel Dumfries was nog maar net terug van een blessure, stond voor het eerst weer in de basis en werd gelijk man of the match in de halve finale Champions League. Dat op zich is al een hele prestatie.

Maar met zijn assist en twee doelpunten passeert hij een mooi rijtje namen, zoals Wesley Sneijder en Gini Wijnaldum. Sneijder gaf al eens een assist en een doelpunt in zo'n duel, maar nooit twee. Wijnaldum scoorde wel twee, maar bereidde geen goal voor.

'Dat heeft hij altijd'

De Boer was niet per se verrast door de snelheid waarmee Dumfries direct alweer een hoog niveau aantikt. "Het is bovenal natuurlijk erg knap", begint de oud-speler van Barcelona. "Maar hij is in mijn ogen niet een speler die het gevoel van techniek weer moet terugkrijgen, hij moet het van zijn fysiek en werkethiek hebben. Die heeft hij altijd", looft hij de Nederlander bij Inter.

De oud-international ziet ook dat hij in de loop der jaren zijn techniek verbeterd heeft, maar ziet vooral één kwaliteit die tekenend is. "Zijn drive om goals te maken, dat zag je ook bij de doelpunten in Barcelona, daarmee is hij levensgevaarlijk. Alle respect voor Dumfries, want dat doet hij bij het Nederlands elftal ook altijd."

Frenkie de Jong

Er stond nog een Nederlander op het veld, die iets minder in de schijnwerpers stond: Frenkie de Jong. Aan de zijde van Barça was het wonderkind Lamine Yamal dat de show stal, op zijn jubileum nog wel. De pas 17-jarige speelde al zijn honderdste duel voor Barcelona. Maar dat hij zich zo kon manifesteren in de voorhoede, had alles met Frenkie te maken, vindt De Boer.

'Beter dan ooit tevoren'

In de eerste helft vielen er behoorlijk wat gaten, viel De Boer op. "Hansi Flick is ook niet gek natuurlijk. Die zag dat ook, toen ging Frenkie wat behoudender staan en liep het goed. Hij had zoiets van Ik pas een beetje op het huis, gaan jullie maar lekker voetballen." Het was daarom geen wedstrijd in de schijnwerpers voor Frenkie, maar wel een heel goede. "Hij heeft wat cruciale reddingen gedaan in de omschakeling en aan de bal heb ik hem niet op een fout kunnen betrappen. Ik vond dat hij een puike wedstrijd heeft gespeeld."

De Jong was zelf redelijk kritisch na afloop van de wedstrijd, hij vond dat hij weleens beter had gespeeld. De Boer kon niet veel met die kritiek. "Hij leed misschien één keertje balverlies, maar verder niks. Soms heb je van die wedstrijden. Dat was in onze tijd ook. De ene keer was het Overmars, dan was het Zinedine, dan was het Litmanen, Seedorf, Kluivert of mijn broer die met twee vrije trappen belangrijk was. Het is niet altijd jouw moment om te shinen."

Aantrekkingskracht FC Barcelona is terug

De middenvelder is alweer helemaal geliefd in Barça na een onstuimige tijd afgelopen winter. Frenkie was weer aanvoerder en de vibe in het team is goed, ziet ook De Boer. "Iedereen wil er ook weer bijhoren, hè. Ze spelen ook weer aantrekkelijk voetbal. Mensen willen weer koste wat het kost kijken naar Barcelona", legt hij de interesse in de Spaanse stad uit.

"Het is weer genieten, ik zie dat hij ook het respect krijgt. Dat is logisch, want hij speelt gewoon heel goed. Ik vind hem beter dan ooit, zoals hij nu speelt. Nog dominanter dan vroeger en directer naar voren toe. Ik denk dat ze in Barcelona heel blij zijn als Frenkie volgend jaar weer in een Barcelona-shirt speelt."