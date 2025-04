Grote ergernis over te laat komen Malik Tillman bij PSV: 'Als je dan niet het fatsoen hebt om er te zijn...'

Na de 3-1 overwinning van PSV op FC Twente ging het veel over de afwezigheid van Malik Tillman. Hij kwam te laat en nam daardoor plaats op de bank. Robert Maaskant weet als trainer dat zulke dingen kleine signaaltjes zijn dat er iets niet goed zit. "Ik meen het echt, ik vind dat schandalig."

Robert Maaskant weet te vertellen dat de besprekingen van Peter Bosz nooit lang duren, wat het voor hem nog onbegrijpelijker maakt dat Malik Tillman te laat kwam. Zeker ook omdat de meeting om 17.00 uur in de middag was.

"Die duren maar twee minuten bij hem. Hij begint al dagen van tevoren met zijn bespreking op trainingen. Dus als je op de wedstijddag niet het fatsoen hebt om er bij te zijn... sorry, maar dat begrijp ik echt niet", roept Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

'Daar zit iets'

Hij denkt dat dit een signaaltje is, dat er meer speelt. "Ja, dat zag je natuurlijk bij Saibari ook. Het zit ergens natuurlijk niet goed." Maaskant vond overigens wel dat PSV-trainer Peter Bosz, die flink baalde, prima had gestraft. Bosz zelf noemde het dan ook 'de zwaarste straf mogelijk'. "Maar ik neem aan dat hij ook een geldboete gaat krijgen. Al is dat voor dat soort spelers natuurlijk vaak niet interessant."

Maaskant wist op dat laatste nog wel een maniertje te vinden. Hij liet spelers boetes contant betalen. "Dan moeten ze toch naar de bank toe, of naar een pinautomaat. Dat is vervelend voor die jongen. Maar er zaten er ook wel een paar bij die humor hebben. Die kamen dan met een boete uitbetaald in dubbeltjes en kwartjes aan", lacht hij.

Goede wedstijd PSV

Hij vindt dat Tillman zijn team benadeeld heeft met het te laat komen. Al had PSV daar weinig last van. Er werd gewonnen met 3-1, ondanks een vroege tegengoal. Toen dacht Maaskant even dat het mis zou gaan. "Je ziet ze achter komen en dan ben ik benieuwd wat ze gaan doen na zo'n tik. Ik zag ook op de bank verslagenheid, dat wil je natuurlijk niet uitstralen. Maar de ploeg herstelde zich wonderbaarlijk en speelde erg goed."

Maaskant heeft lovende woorden over voor Ivan Perisic. De Kroaat nam PSV bij de hand met een goal en een assist. "Die is toch zo ongelofelijk goed, die is echt niet normaal. Het blijft een schande dat PSV geen kampioen wordt. Dat vind ik in alles, als je kijkt naar hun groep en hun selectie."

