John Heitinga per direct weg bij Ajax

John Heitinga is ontslagen als trainer bij Ajax. Na het drama tegen Galatasaray werd de druk te groot, zeker nadat de supporters om zijn vertrek eisten. De resultaten vielen dermate tegen dat het bestuur geen andere keus liet.

Het clubicoon nam deze zomer de taken over van de vertrokken Italiaan Francesco Farioli. Daarna nam hij de tijd een selectie te vormen, maar zag belangrijke sterkhouders vertrekken. Wat restte was een ploeg in disbalans en al gauw kwam de druk op de oud-speler van Ajax te staan. Hij bleef vasthouden aan aanknopingspunten die hij zag, maar die waren nauwelijks te vinden in het spel.

Tegenvallende resultaten

In de Champions League liep het niet goed met Ajax, er werd telkens kansloos verloren. Ook in de competitie leed Ajax teveel puntenverlies om mee te blijven doen om de twee bovenste plekken die rechtgeven op Champions League. Een week of drie geleden vertelde Alex Kroes nog dat er geen discussie bestond over de positie van Heitinga, maar toch krijgt hij nu de zak. Marcel Keizer vertrekt ook.

Alex Kroes

Technisch directeur Alex Kroes: “Het is een pijnlijke beslissing. Maar als je kijkt hoe de afgelopen maanden zijn gegaan, dan moeten we concluderen dat we het ons vooraf heel anders hadden voorgesteld. We zien te weinig ontwikkeling en we hebben onnodig punten verspeeld. We weten dat het tijd kan kosten als een nieuwe trainer met een selectie gaat werken waarin ook veranderingen zijn doorgevoerd."

"Die tijd hebben we John ook gegeven, maar wij denken dat het voor de club het beste is om iemand anders voor de groep te zetten. We willen graag gezamenlijk snel een nieuwe hoofdtrainer presenteren. We bedanken John en Marcel voor hun inspanningen en we wensen Fred succes, te beginnen zondag bij de uitwedstrijd in Utrecht.” Fred Grim wordt de interim-trainer.

