Tegenvaller voor Oranje: Andries Jonker ziet belangrijke speelster geblesseerd afhaken

Daphne van Domselaar heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. Dat heeft de KNVB laten weten. De keeper van de Oranje Leeuwinnen liep een enkelblessure op tijdens de thuiswedstrijd tegen Oostenrijk.

Ze is niet meer beschikbaar voor de komende interland op dinsdag, uit bij Oostenrijk. Keeper Regina van Eijk van Ajax is door bondscoach Andries Jonker als vervanger opgeroepen.

Het wordt de tweede wedstrijd in een paar dagen tijd tegen de Oostenrijkers. Afgelopen vrijdag stond Nederland ook al tegenover het Alpenland. Toen werd het in Almelo een uiterst prettige avond voor Jonker en co. Het eindigde in een overtuigende overwinning voor de Oranjeleeuwinnen.

'Dankbare' Wieke Kaptein verklaart emotionele avond bij Oranje Leeuwinnen: 'Toen brak ik' Wieke Kaptein beleefde vrijdag in Almelo een avond, die ze nooit meer zal vergeten. De 19-jarige middenvelder van de Oranje Leeuwinnen werd overvallen door emoties toen het volkslied begon te spelen. Het was een thuiswedstrijd in de meest persoonlijke zin van het woord, met 25 familieleden op de tribune, onder wie haar oma. "Dit wilde ze héél graag nog meemaken."

Ongelukkig moment

Jackie Groenen opende vrijdagavond de score, vlak na rust verdubbelde Damaris Egurrola de voorsprong. De routinier Sherida Spitse besliste het duel met een penalty later in de tweede helft. De tegengoal van Oostenrijk in de vierde minuut van de blessuretijd was een domper voor Van Domselaar, die bij die actie dus ook geblesseerd raakte toen ze de goal probeerde te voorkomen.

Nations League

In de Nations League heeft Nederland na drie duels al zeven punten verzameld. Van Oostenrijk werd dus gewonnen, net als van het nog puntloze Schotland. Alleen tegen Duitsland werd gelijkgespeeld. Beide landen gaan met zeven punten uit drie duels aan kop. In Oostenrijk kan Oranje dus op tien punten komen.

Oranje Leeuwin vecht zich terug uit diep dal: 'Moeilijkste periode uit mijn carrière' Na tien maanden afwezigheid is Victoria Pelova eindelijk terug bij de Oranje Leeuwinnen. De middenvelder van Arsenal is na een lange revalidatieperiode weer bij de selectie van Andries Jonker gehaald. Pelova scheurde vorig jaar in juni haar voorste kruisbandblessure, maar heeft zich knap teruggevochten. "Viv (Vivianne Miedema, red.) is zelfs een keer teruggevlogen om mij te bezoeken", vertelt ze.

Later dit seizoen worden de tweede duels met Duitsland (uit) en Schotland (thuis) afgewerkt. Alleen als Nederland groepswinnaar wordt, gaat het door naar de halve finale van de Nations League. Mocht Oranje onverhoopt nog derde worden, dan moet het vrezen voor degradatie naar de B-groep. Die kans lijkt echter nihil.