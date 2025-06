Teleurstelling voor Jong Oranje vlak voor EK: keeper laat het afweten

Vervelend nieuws voor Michael Reiziger: Jong Oranje-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro is vlak voor het EK geblesseerd geraakt. Ondanks dat de deadline voor het inleveren van de definitieve spelerslijst al verstreken is, mocht Oranje toch een nieuwe doelman oproepen. Dani van den Heuvel is de vervanger.

Volgens bronnen rondom de KNVB zou de doelman kampen met een lichte blessure, zo meldt De Telegraaf. Toch is de ernst van de blessure te groot om deel te nemen aan het toernooi in Slowakije, dat van 11 tot en met 28 juni wordt gehouden.

Selectiebeleid Ronald Koeman en Michael Reiziger een groot probleem bij Oranje: 'Dat is volledig absurd' De selecties van Jong Oranje en Oranje kregen dinsdagmiddag de nodige toelichting van bondscoaches Ronald Koeman en Michael Reiziger. Vooral de absentie van Mexx Meerdink is opvallend. Dat de KNVB geen aandacht aan potentiële internationals gaf in de vorige trainingsweek is absurd. "Het gaat ook om het signaal dat je afgeeft."

Contact met UEFA

De doelman van AZ keepte vrijdag nog in de Euroborg tijdens de uitzwaaiwedstrijd tegen Ivoorkust (3-0). De definitieve spelerslijst moest al eerder deze maand ingeleverd zijn. Nederland moest daarom contact opnemen met de UEFA om nog een nieuwe keeper te kunnen oproepen. Het was dan ook een geluk bij een ongeluk dat Oranje toch nog een vervanger mocht oproepen.

Dat werd de 22-jarige doelman van Club Brugge: Dani van den Heuvel. Nederland trapt het jeugd-EK donderdag af met een wedstrijd tegen Jong Finland. In de groepsfase wachten daarna nog duels met Jong Denemarken op zondag 15 juni en Jong Oekraïne op woensdag 18 juni. Bij AZ kwam Owusu-Oduro dit seizoen tot 28 wedstrijden, waarin hij 34 doelpunten incasseerde en negen keer de nul hield.

Jong Oranje-spits baalt van misgelopen transfer: 'Ik had ook in de Champions League kunnen spelen' Het was voor Noah Ohio een bewogen jaar. De spits kwam met hoge verwachtingen naar FC Utrecht en die werden maar deels waargemaakt. Ook liep de 22-jarige een grote transfer mis.

Tijdens de uitzwaaiwedstrijd had Jong Oranje, ondanks veel fouten, weinig moeite met Ivoorkust. Al in de elfde minuut werd de score geopend door Devyne Rensch. Daarna verzorgde Million Manhoef de 2-0 met een schot van afstand nog voor de rust. Luciano Valente maakte na de rust 3-0. De wedstrijd verliep echter, vooral tijdens de eerste helft, alles behalve foutloos aan de kant van Nederland. In de eerste minuut kreeg Ivoorkust een enorme kans door een foute inspeelbal van Owusu-Oduro. De bal ging echter net naast.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.