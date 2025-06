Jong Oranje-spits baalt van misgelopen transfer: 'Ik had ook in de Champions League kunnen spelen'

Het was voor Noah Ohio een bewogen jaar. De spits kwam met hoge verwachtingen naar FC Utrecht en die werden maar deels waargemaakt. Ook liep de 22-jarige een grote transfer mis.

De tweede seizoenshelft liep niet zoals gehoopt en uiteindelijk bleef Ohio steken op vijf goals in 23 Eredivisiewedstrijden voor FC Utrecht. "Het is niet hoe ik het had verwacht, zeker na mijn blessure. De tweede seizoenshelft was een beetje gek", vertelt de spits aan Voetbal International. Ohio kwam zelfs enkele keren uit voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie.

Misgelopen transfer

Na een prima eerste seizoenshelft had Ohio zelfs een stap kunnen maken. FC Utrecht haalde Sebastien Haller terug naar de Domstad en met David Min en Ohio werd het erg druk op de spitspositie in de selectie van Ron Jans. PSV meldde zich na de blessure van Ricardo Pepi, maar de transfer ketste af. "Dan denk je toch: Ik had nu ook kampioen kunnen zijn. Of: Ik had nu ook in de Champions League kunnen spelen."

De knop moest al snel weer om, maar toch bleef het lastig voor Ohio. "Maar als je telkens op de bank zit bij Utrecht, is dat wel lastig. Als je mij vraagt: had ik meer minuten verdiend? Dan zeg ik: tuurlijk, van alle spitsen heb ik het meest gescoord en in de minuten die ik heb gekregen vind ik dat ik het gewoon heel goed heb gedaan."

Jong Oranje

Nu maakt Ohio zich met Jong Oranje op voor het EK in Slowakije. De Nederlandse ploeg is een van de favorieten voor de eindzege na de perfecte kwalificatiereeks. Het team van Michael Reiziger verloor geen van de tien duels en sloot af met 30 punten uit tien wedstrijden.

Desondanks ging niet alles vlekkeloos. Zo zette Ohio zichzelf behoorlijk voor schut met een mislukte penalty. Zoals we hem kennen kon hij daar zelf ook goed om lachen na afloop.