Erik ten Hag zou zomaar terug kunnen keren in de Premier League. Na zijn vertrek bij Manchester United vorig seizoen, denkt een laagvlieger uit de Engelse competitie aan zijn komst. Mocht de Nederlandse trainer dat accepteren, staat hem een flinke klus te wachten.

Het gaat namelijk om Wolverhampton Wanderers, dat na tien speelronden pas twee punten heeft. Daar werd Vitor Pereira op straat gezet na de 3-0 nederlaag tegen Fulham van afgelopen weekend. Volgens The Mirror is Ten Hag één van de twee coaches die bovenaan het lijstje staat om Pereira (en de huidige interim-trainer Jamie Collins) op te volgen.

De ander is namelijk Ole Gunnar Solskjaer, ook oud-trainer van Manchester United. De Noor heeft sinds zijn vertrek bij de gevallen topclub in november 2021 nog maar één club getraind: Besiktas. Dat was eerder dit jaar. Daar werd hij eind augustus weer op straat gezet.

Zware periode voor Ten Hag

Ook Ten Hag heeft het zwaar na zijn vertrek bij Manchester United. Bayer Leverkusen gaf hem de kans nadat Xabi Alonso bij de club vertrok, maar daar kregen de Duitsers snel spijt van. De Nederlandse trainer zag veel topspelers vertrekken en kreeg maar twee competitiewedstrijden de kans met zijn nieuwe selectie, voor hij werd ontslagen.

Oude bekenden bij Wolves

Bij Wolverhampton Wanderers zou Ten Hag wat voormalig Eredivisie-spelers tegenkomen. Hugo Bueno (vorig seizoen op huurbasis bij Feyenoord) speelt daar, evenals de Nederlander Ki-Jana Hoever. Ook David Moller Wolfe tekende deze zomer bij de Wolves. De linksback kwam over van AZ.

Met Jørgen Strand Larsen haalde Wolves ook nog een voormalig speler van FC Groningen binnen. Het lukt de gloednieuwe spits - waar 27 miljoen euro voor werd betaald aan Celta de Vigo - nog niet om te imponeren dit seizoen: één goal in acht Premier League-wedstrijden. Vorig seizoen speelde hij al op huurbasis voor de club en kwam toen tot veertien goals in de Engelse competitie.

