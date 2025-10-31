Erik ten Hag (55) houdt als manager de touwtjes graag strak in handen te houden en dat zorgt weleens voor ongemakkelijke momenten. Zeker als hij zich met het privéleven van zijn spelers bemoeit. Het verhaal dat ex-Ajacied Kik Pierie daarover vertelt, zorgt voor ongeloof bij twee ex-topsportsters.

Ten Hag stond tussen 2017 en 2022 aan het roer bij Ajax voor hij naar Manchester United vertrok. De manager werkte in die tijd onder meer samen met Pierie, een talentvolle verdediger die op 19-jarige leeftijd overkwam van SC Heerenveen.

Pierie, inmiddels 25 jaar en gestopt met betaald voetbal, vertelt in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine over een opmerkelijk voorval uit zijn Ajax-tijd. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As horen het vol ongeloof aan.

Vriendin Kik Pierie

"Hij vertelt hoe Erik ten Hag probeerde alles te regisseren en onder controle te houden", aldus tweevoudig olympisch kampioene Van As, die uitlegt waar het om ging. "Pierie had toentertijd een vriendinnetje, nog helemaal niet lang en woonde samen met een vriend, een student. En Erik ten Hag dacht: oh mijn god, hij woont in een soort studentenhuis. Die gasten zorgen helemaal niet goed voor zichzelf en gaan elke avond te stad in.”

Daar was volgens Pierie echter zeker geen sprake van. “Hij zei dat hij gewoon op de PlayStation zat of een boek las als hij thuis was. Dat hij bezig met met zijn carrière na het voetbal", aldus Van As, om daar zuchtend aan toe te voegen: "Maar toen zei Ten Hag dat hij toch misschien maar beter samen kon gaan wonen met zijn vriendin. Gewoon dat eeuwenoude standaardidee dat dat het beste is voor iedereen. Rust, regelmaat, net zoals een kind... Dat er voor je gezorgd wordt, dat er voor je gekookt wordt.”

'Zó ouderwets'

“Maar het gebeurt ook gewoon vaak in het voetbal", plaatst Hoog een kleine kanttekening bij het verhaal. "Die voetballer krijgen al op jonge leeftijd kinderen, omdat ze dan allemaal lekker rust thuis hebben.” Van As, moeder van twee: “Nou, lekker rust met al die kinderen...”

Hoog, die ook twee kinderen heeft, erkent dat het niet altijd rustig is “Nou ja, dat ze in ieder geval niet meer op stap hoeven om een vriendin te zoeken.” Van As: “Dat er voor je gezorgd wordt, dat je dus thuiskomt en dat alles voor je is gedaan. Dat vind ik wel zo ouderwets..." Hoog: “Ze kunnen ook zelf wel een wasje doen, de rest wordt al voor ze gedaan.”

'Je moet maar durven'

“Het is voor iedereen anders", aldus Van As over een passende thuissituatie. "Maar hoe bizar is het dat een trainer zich daarmee bemoeit?" Hoog: “Ik zit even aan mijn eigen carrière te denken. Dat dan een trainer zou zeggen dat het tijd wordt om met Kelvin (inmiddels haar man, red,) samen te gaan wonen, hahaha.” Van As: “Want dan kan Kelvin jouw wasjes doen en voor je koken, haha.” Hoog: “Waanzin.”

Ook Pierie zag het idee van Ten Hag niet zitten en legde zijn trainer dan ook uit dat dat niet ging gebeuren, tot bewondering van Van As: “Ik vind het wel mooi dat hij dat deed, je moet het maar durven als jonge speler zijnde."

