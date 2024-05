Terugkoopoptie Malik Tillman gelekt: 'Kan pas over twee jaar worden uitgeoefend'

PSV maakte vrijdag bekend dat het Malik Tillman definitief overnam van Bayern München. De Amerikaan had dit seizoen een groot aandeel in het kampioenschap van de Eindhovenaren, die 12 miljoen euro voor hem betaalden. Toch zit er een addertje onder het gras, al is dat geen hele gevaarlijke.

PSV en clausules zijn niet altijd een even gelukkig huwelijk. Bijvoorbeeld bij Xavi Simons. De Oranje-international voetbalde vorig seizoen in Eindhoven. De fans dachten goud in handen te hebben, maar door een constructie keerde Simons voor 6 miljoen terug naar Paris Saint-Germain, dat hem meteen weer verhuurde aan RB Leipzig.

Terugkoopoptie Bayern München voor PSV'er Tillman

Toch hoeven PSV'ers deze keer niet zo bang te zijn. Daags nadat de transfer definitief beklonken was, lekten gegevens van de deal uit. Dus ook over de terugkoopoptie die Bayern München heeft. PSV-watcher Rik Elfrink was uiteraard ook meteen op de hoogte en stelde de supporters gerust. "De terugkoopoptie op Tillman is maar liefst 35 miljoen euro. En kan pas over 2 jaar worden uitgeoefend", schreef hij op X.

Overigens zijn ze in Eindhoven en München dat het nieuws op de een of andere manier naar buiten kwam. "Tussen Bayern en PSV waren afspraken gemaakt om niet te lekken over clausules en bedragen bij Tillman en Bayern en er is iemand geweest die dit toch heeft gedaan", voegde Rik Elfrink eraan toe.

Feestende Tillman

De 21-jarige Tillman speelde tot dusverre 26 wedstrijden in de Eredivisie voor PSV, waarin hij 9 keer scoorde en 11 keer de aangever was. Met zijn inbreng werd de club voor het eerst sinds 2018 weer eens kampioen en dat moest gevierd worden. Tillman ging all in en dat koste hem de huldiging op het Stadhuisplein in Eindhoven. De Amerikaan werd netjes naar huis gebracht omdat hij te veel had gedronken.

Inmiddels is Tillman alleen nog maar dronken van geluk, dat hij in Eindhoven mag blijven. De Amerikaans international tekende een contract tot de zomer van 2028. Met PSV kan hij het seizoen nog legendarischer maken door de beste club ooit te worden in de Eredivisie. In 1971-72 pakte Ajax 93 punten met een doelsaldo van +84. PSV staat met nog twee wedstrijden te gaan op 87 punten en +88.