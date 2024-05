Hoogtepunten huldiging PSV | Noa Lang bouwt feestje op platte kar, Malik Tillman is de weg kwijt op Stadhuisplein

PSV is de kersverse landskampioen, nadat het zondag met 4-2 van Sparta won. Zondag stond Eindhoven al op z'n kop en op maandag gaat het feestje vrolijk verder, met de huldiging van de landskampioen. Dit waren de hoogtepunten van de festiviteiten.

Het kampioensfeest werd uitgebreid gevierd in Eindhoven. Na een rit op de platte kar kwam de selectie aan op het Stadhuisplein, waar de huldiging plaatsvond. Om precies 19:13 uur. Een mooie verwijzing naar het jaar waarin PSV werd opgericht. Malik Tillman was bij aankomst eventjes de weg kwijt.

Tips van Til

Guus Til was ook flink aan het feesten en naar eigen zeggen 'helemaal dronken'. Hij deelde op de platte kar nog een paar tips over hoe je nu het best een kampioenschap viert. Tip 1: drink niet te veel, het leek erop dat dat bij hemzelf niet zo goed gelukt was. Zijn tweede tip was om danslessen te nemen, zei hij lachend. Extra mediatraining zou ook fijn zijn. Til wist zelf niet eens meer dat hij op ESPN te zien was. "Werk jij voor ESPN?", riep hij verbaasd naar presentatrice Maddy Janssen.

Nieuw duo Guus & Guus is geboren: Meeuwis en Til zetten Stadhuisplein op zijn kop Het is groot feest in Eindhoven. De selectie van PSV is aangekomen op Stadhuisplein om het kampioenschap te vieren. Guus Til heeft samen met zijn naamgenoot de show gestolen.

Noano 7k op je feestje

Hoewel er de afgelopen weken wat discussies binnen de spelersgroep waren over de muziek die gedraaid moest worden, waren er een aantal nummers die op de platte kar niet konden ontbreken. Zo ging de hele groep los op het nummer van Noa Lang: 7k Op Je Feestje. Noano had zich niet voorbereid op een optreden op Stadhuisplein, maar daar ontkwam hij niet aan.

Muziekkeuze

Bij ESPN werd Joey Veerman gevraagd wat hij van de muziek vond vandaag, nadat hij eerder zei niet te houden van 'Franse rapmuziek'. Dat genre is wel favoriet bij andere spelers in het team. "Vandaag maakt het me niet uit", aldus Veerman met schorre stem. "Ik vind alles goed."

Bosz moest aspirientje nemen

Peter Bosz vond de rit op de platte kar "niet normaal". Na het feest op zondagavond moest hij wel een aspirientje nemen, vertelde hij bij ESPN. "Maar nu voel ik me weer kiplekker." Hij kreeg tijdens dat feest nog een speciale opdracht van Luuk de Jong. "Ik moest van Luuk het liedje 'Seks Met Die Kale' zingen", vertelt de trainer.

Dubbel feest voor Mauro Júnior

Voor Mauro Júnior was het vandaag dubbel feest, hij is namelijk jarig. En hij wordt, jawel, 25 jaar oud. Het grote feest in de stad en alle shirts met '25' erop zulen dus extra speciaal voor hem geweest zijn.

Bijzondere bedrukking

Er was overigens ook een andere shirtbedrukking die aandacht trok in Eindhoven. Langs de route van de platte kar stond een supporter met een PSV-shirt met de naam van Sven Mislintat achterop. "Toen Ajax achttiende werd in de Eredivisie wist ik dat ik dit moest laten bedrukken", aldus de fan. "Ik heb er ook een met Bryan Smeets." Door de gelijkmaker van Bryan Smeets tegen Ajax in 2015, werd op de laatste speeldag niet Ajax landskampioen, maar PSV.

'Stadhuisplein is al vol'

Een gebruiker op X liet al in de middag aan PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad middels een video weten dat het Stadhuisplein al vol is. Het leverde ook direct mooie beelden op. Later bevestigde Elfrink zelf ook dat het Stadhuisplein nu afgeladen vol is.

Marcel Brands zag spelers 'flink huishouden'

Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld sprak met algemeen directeur Marcel Brands over het kampioenschap. Zelf vierde Brands een 'gepast feestje', ook met het oog op de huldiging van maandag. Wel zag hij de spelers 'flink huishouden'.