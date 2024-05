Malik Tillman blijft in feeststemming en wordt eerste zomeraanwinst van PSV

Malik Tillman is definitief speler van PSV. De Eindhovenaren maken vrijdag bekend dat de middenvelder tot de zomer van 2028 bij PSV speelt. Afgelopen seizoen werd Tillman gehuurd van Bayern München.

De 21-jarige Tillman was dit seizoen van grote waarde voor de kersverse kampioen. In de Eredivisie was hij tot nog toe goed voor negen goals en elf assists in 26 wedstrijden. PSV had een optie tot koop van ongeveer dertien miljoen euro bedongen in de huurdeal met Bayern München. De Eindhovenaren betaalden ook al een huursom van één miljoen euro om een jaar over Tillman te mogen beschikken. Nu hoefde PSV dus nog maar twaalf miljoen voor hem af te tikken.

Bayern München had tot voor kort een optie om Tillman te behouden, maar die deadline is inmiddels verlopen. Dat weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. PSV sloeg vervolgens direct toe om de afkoopsom te betalen.

De jonge Tillman - die al tien interlands voor de Verenigde Staten speelde - kwam sinds de zomer van 2015 uit voor de jeugdopleiding van Bayern München. Hij kwam uiteindelijk zeven keer uit voor de hoofdmacht van de Duitse club. Vorig seizoen speelde Tillman op huurbasis bij Rangers in Schotland.

Officieel heeft Tillman ook al een Champions League op zijn naam staan. In 2019/2020 won Bayern München de Europese beker, maar kwam geen minuut in actie.

Reden voor een biertje

Tillman was bij de huldiging van PSV, afgelopen maandag, zichtbaar onder invloed. De geboren Duitser maakte er een flink feestje van en was op een gegeven moment ook al zijn teamgenoten kwijt. Het leverde grappige beelden op.