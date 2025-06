Jens Toornstra vormde met Bryan Linssen het iconische duo LiTo BV bij Feyenoord. Inmiddels zijn de twee al lange tijd uit elkaar en een hereniging lijkt verder dan ooit. Zeker nu Toornstra bij Sparta heeft getekend en Linssen in Nijmegen bij NEC voetbalt.

"We moeten aan de slag over een aantal jaar, maar we hebben nog genoeg tijd om een bedrijfsplan te gaan schrijven", vertelt Toornstra in gesprek met Sportnieuws.nl. "Dat komt vanzelf. Samenspelen ligt nu volledig bij Brian. Hij heeft wel laten vallen bij NEC, alleen ik weet niet of het ooit een realistische optie zou zijn geweest - of zijn geworden. Volgens mij heeft hij het prima naar zijn zin in Nijmegen."

Sparta troeft veel geïnteresseerde clubs af en haalt Eredivisie-kampioen naar Rotterdam Sparta heeft Jens Toornstra officieel gecontracteerd. De Eredivisie-routinier komt over van FC Utrecht en tekent voor twee seizoenen bij de Rotterdamse club.

Terug in Rotterdam

Voor Toornstra viel de keuze voor Sparta, maar waarom? "Nou ja, omdat ze mij gebeld hebben ten eerste", grapt hij na de eerste training voor de club. "Ik heb met de trainer (Maurice Stteijn, red.) gewerkt, dus ik heb een positief gesprek gehad. Het feit dat het in de Randstad is, is voor mij persoonlijk ook nog eens prettig. En ik denk dat ik met mijn ervaring wel iets toe kan voegen aan Sparta."

Trainer Maurice Steijn is schuldbewust over zijn passie: 'Daar worden de vrouwen weleens gek van' In huize Steijn is voetbal de rode draad door het leven. Maurice Steijn weet haast niet beter. Hij was zelf voetballer, werd vroeg trainer, nam zijn gezin mee naar het Midden-Oosten en kreeg een goed voetballende zoon erbij. Ook de negatieve kanten van de voetballerij moest familie Steijn ondergaan. Zonder dat - met name vrouw en dochter - daarom hadden gevraagd. “Dat het veel over voetbal gaat, worden de vrouwen thuis weleens gek van.”

Toornstra keert zodoende terug in Rotterdam, waar hij jarenlang voetbalde voor Feyenoord. "Het grootste gedeelte van de weg hiernaartoe was bekend, alleen een paar afslagen eerder. Ik heb een hele mooie tijd gehad in Rotterdam en ben ook echt wel van de stad gaan houden. Dat is nog een extra bijkomstigheid, dat ik weer iedere dag naar Rotterdam mag", verzekert hij.

Ervaren rot

Sparta haalt met Toornstra iemand binnen met een brok ervaring. Aanvoerder Nick Olij verkaste op zijn beurt naar PSV, waardoor de band vrij is. "Daar ga ik niet naar solliciteren, dat is aan de trainer. We gaan zien wie het wordt. Er zijn een aantal jongens die heel ervaren zijn en al langer bij Sparta spelen. Ik zou me er niet anders door gedragen. Het mag, maar wat ik zei: het is aan de trainer", maakt Toornstra duidelijk.

Toornstra tekende voor twee jaar op Het Kasteel. Met een reden. "Puur sportief. Ik denk dat ik het nog makkelijk twee jaar vol kan houden. Ik voel me fit, dus dat heeft niks met de toekomst na het voetbal te maken", zegt hij. De eerste training was even aanpoten voor hem. "In de zomer loop je altijd wel wat, maar voetbalbewegingen als passen en draaien dat is toch altijd weer even nieuw na een paar weken rust. Dus ik ben benieuwd hoe ik me de komende dagen ga voelen."

PSV opent Eredivisie met 'kampioensduel', Ajax ontvangt promovendus; ook datum topduels bekend De eerste speelronde voor het komende seizoen in de Eredivisie is bekend. Opvallend genoeg begint landskampioen PSV tegen de club waar het de afgelopen twee jaar de titel tegen won: Sparta Rotterdam. Ajax start met een thuiswedstrijd tegen een promovendus.

"Ik ben het inmiddels gewend. Vooral als je naar een nieuwe club gaat wil je zo fit mogelijk binnen komen. Dat was extra motivatie deze vakantie."

Terugkeer naar ADO

Toornstra had de cirkel mooi rond kunnen maken als hij terug was gegaan naar ADO Den Haag. Daar begon hij zijn carrière, waarna hij naar FC Utrecht verkaste. Vervolgens verdiende hij een transfer naar Feyenoord, waar hij jarenlang speelde, om vervolgens terug te keren in Utrecht. ADO is nooit echt een optie geweest voor Toornstra.

"Wilde het liefst in de Eredivisie blijven. Als we twee jaar verder zijn, ben ik inmiddels 38. Ik denk dat dat iets is voor dan, maar op dit moment heb ik daar nog niet over nagedacht. Dat had de cirkel letterlijk rondgemaakt, maar het is nooit echt een realistische optie geweest."