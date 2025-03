Trainer Maurice Steijn is schuldbewust over zijn passie: 'Daar worden de vrouwen weleens gek van'

In huize Steijn is voetbal de rode draad door het leven. Maurice Steijn weet haast niet beter. Hij was zelf voetballer, werd vroeg trainer, nam zijn gezin mee naar het Midden-Oosten en kreeg een goed voetballende zoon erbij. Ook de negatieve kanten van de voetballerij moest familie Steijn ondergaan. Zonder dat - met name vrouw en dochter - daarom hadden gevraagd. “Dat het veel over voetbal gaat, worden de vrouwen thuis weleens gek van.”

Als een kind van gescheiden ouders vindt Maurice Steijn één ding ontzettend belangrijk: betrokkenheid bij zijn eigen gezin. “Ik wil zorgen dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, zoals ze dat mooi in boeken schrijven. We doen veel met elkaar, gaan als familie op vakantie en alle verjaardagen proberen we samen te vieren.”

Opgroeien met een bekende vader

Als trainer is dat niet de makkelijkste taak. De kinderen groeiden op met een bekende vader, en nu is Sem (speler bij FC Twente) ook vrij bekend. Dat het leven van Steijn niet altijd rustig verloopt, heeft ook zijn impact op het gezin. In een eerder verhaal gaf Steijn aan dat hijzelf wel met alles om kan gaan, maar kan zijn gezin dat ook?

Steijn erkent dat het best lastig is. Hij haalt het voorbeeld aan van zijn dochter Biba. Zij leefde redelijk onder de radar totdat Maurice bij Ajax ging werken. “Toen werden er ineens foto’s van haar gemaakt.” Maar hij legt uit dat het vroeger ook al moeilijk was.

“Op de schoolpleinen al. Als ik bij Sem of bij Biba ging kijken bij de voetbal of hockey, waren er altijd mensen die wat van je willen. Een foto of een handtekening. Een dagje Duinrell of Drievliet was natuurlijk ook kansloos als trainer van ADO. Dat vonden de kinderen jammer. Dan hadden ze eindelijk een keer tijd met hun eigen vader, werd hij alsnog constant weggetrokken.”

“Als ik had kunnen kiezen tussen de beste voetballer aller tijden of de leadzanger zijn van de Rolling Stones, dan was ik toch wel gauw voor Mick Jagger gegaan.”

'Je wil niks missen'

Toch bleef Steijn steevast kijken naar zijn kinderen. De ene week bij Sem, de andere week bij Biba. “Het feit dat hun vader trainer is, heeft ons ook een bepaald leven gegeven. Dat vinden ze lastiger te begrijpen als ze jong zijn, naarmate je ouder wordt dan verandert dat. Je kan lekker op vakantie, er is een mooie auto en kan je ze verwennen. Niet dat ik ze verwend heb, maar je kan dingen doen die ikzelf als kind niet heb gehad uiteindelijk.”

Ondanks zijn inzet, geeft hij toe dat hij veel gemist heeft. Zeker in de tijd dat hij bij VVV werkzaam was. Hij zat veel in Venlo, zijn kinderen en vrouw in Den Haag. “Als beginnend trainer wil je alles zelf doen en niks missen." Later ga je bijzaken van hoofdzaken onderscheiden, dan ben je zorgvuldiger met de tijd indelen. Dat geeft je privé meer tijd, maar maakt je ook een beter coach.”

Sem Steijn en Maurice Steijn bij het kampioensdiner van de Keuken Kampioen Divisie ©Pro Shots

Het leven in het Midden-Oosten

Anders werd het toen Steijn vertrok naar het Midden-Oosten, hij nam zijn hele gezin mee. Sem trainde zelfs mee bij de club. Hij noemt het een verrijking voor het leven van het gezin. “Biba vond het lastig, eerst naar Venlo en toen naar het Midden-Oosten, als tiener. Dat was niet makkelijk. Zeker in het Midden-Oosten, maar met terugwerkende kracht heeft het haar zelfstandig gemaakt. We hebben veel mooie reizen met elkaar gemaakt in die tijd. Maar we waren geen toerist in dat land. We leefden zo ‘gewoon’ mogelijk. We hadden ook de hond mee, het was een normale gezinssituatie.”

Daar had hij na zijn periode bij Ajax dan ook alle tijd voor. “Ik zocht Biba op in Curaçao, waar zij een tijd woonde, ik ging met Sem naar New York en ben hem door heel Europa nagereisd. Waar hij met Twente moest spelen, maakte ik een mooi stedentripje. Ook ging voor het eerst met de auto op vakantie met mijn vrouw, hadden we nog nooit gedaan. Dat was een totaal andere dimensie van altijd in de drukte en hectiek zitten. Het was heerlijk dat toen even niet te hebben.”

©Pro Shots

Steijn wordt door hele gezin gebeld

Steijn heeft elke dag contact met zijn kinderen, met Sem gaat dat logischerwijs veel over voetbal. Zelfs nog tijdens het interview wordt hij gebeld door zijn voetballende zoon, dochter én vrouw. “Je ziet het, hè. Hij belt gelijk na de training. Dat doen we elke dag. Hoe hij getraind heeft, bijvoorbeeld. Dat is logisch want die connectie heb je gewoon. Dat het veel over voetbal gaat, worden de vrouwen thuis weleens gek van. Maar dat is nou eenmaal zo als je allebei in de voetballerij zit en volop in de aandacht staat. Dan heeft mijn vrouw soms ook wel: ‘pfoe, dat voetballen dat beheerst mijn hele leven, en dan vooral de weekenden’.

Passie voor muziek

Maar voetbal is niet de enige connectie die Maurice met Sem heeft. “We houden van dezelfde vakantiebestemmingen, van dezelfde cabaretier - Harrie Jekkers, dat is onze held - en we gaan graag naar concerten.” Steijn is een groot fan van de Rolling Stones, waar hij vorig jaar nog met Sem in Amerika naartoe ging. Hij heeft al zeker twintig keer de Stones bekeken. Maar hij is ook in PAARD te vinden. Een kleiner poppodium in Den Haag. “Het is heel breed. Ik ga ook ieder jaar naar Vrienden van Amstel, kan ik ook waarderen.”

Maar dat de Rolling Stones zijn grootste liefde is, dat wordt wel gauw duidelijk. “Als ik had kunnen kiezen tussen de allerbeste voetballer aller tijden of de leadzanger zijn van de Rolling Stones, dan was ik toch wel gauw voor Mick Jagger (leadzanger van de Rolling Stones, red.) gegaan.”