Tim Hofman heeft een statement gedeeld nadat fragmenten offline zijn gehaald waarin hij een groep Feyenoord-supporters beschuldigde van het brengen van een vermeende ‘Hitlergroet’. Volgens de BOOS-presentator ontbreekt het Feyenoord en zijn achterban aan verantwoordelijkheid.

Deze week richtte Hofman zich opnieuw op een groep Feyenoord-supporters die volgens hem bestaat uit ‘extreemrechtse, antisemitische en zich nazistisch uitende hooligans’. Een jaar geleden uitte hij hierover al kritiek, in samenwerking met NRC. In zijn podcast RADIO BOOS pakte hij het onderwerp deze week weer op om te onderzoeken hoe de situatie binnen deze groep er een jaar later voorstaat.

Hofmans conclusie loog er niet om. Volgens de presentator zou er nog steeds sprake zijn van antisemitisme binnen de groep. Daarbij verwees hij onder meer naar een groep Feyenoord-supporters dat tijdens het duel met VfB Stuttgart een 'Hitler-groet' zou hebben gebracht.

Beelden

'Op de beelden zien we supporters zingen, en wijzen. Sommigen met twee armen, sommigen met één arm en gespreide vingers, en sommigen... deden waarvan wij dachten te zien dat het een Hitler-groet was', schrijft Hofman op LinkedIn.

Feyenoord-supporters waren not amused na het horen van deze constatering. Volgens hen was deze beschuldiging onterecht. 'Nou, de storm brak los: op X, voetbalblogs en Geenstijl. Ik moest dood, de kanker krijgen, en waag het eens om in Rotterdam te komen. Het vast riedeltje. En ze zeiden: het zíjn geen nazi-groeten, het hoort bij het liedje', aldus Hofman op LinkedIn.

Verantwoordelijkheid

Hoewel de BNNVARA-presentator ervan overtuigd was dat de beweging om een Nazi-groet zou gaan, besloot hij toch de fragmenten met de aantijgingen offline te halen en tekst en uitleg te geven op sociale media. 'hoewel wij er toch echt die oud-Duitse groeten in zagen, kán het ook niet zo zijn. En dus namen we verantwoordelijkheid.'

Hoewel Hofman besloot de fragmenten offline te halen, is hij nog altijd kritisch naar Feyenoord en de achterban. 'Diezelfde verantwoordelijkheid lijkt te ontbreken bij de club, de hooligans, en de mensen die zich online nu zo opwinden over deze kwestie', concludeert hij. 'Feyenoord wilde al niet reageren op het antisemitisme, Rotterdam Radicals ook niet, en het volk dat mij de komende dagen zal bedreigen en intimideren lijkt vooral emotioneel niet helemaal capabel te zijn.'

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!