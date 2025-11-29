De wedstrijd tussen Top Oss en Almere City in de Keuken Kampioen Divisie was op een minuutje na klaar, toen de vlam in de pan sloeg. In plaats van dat de scheids het einde aankondigde, kwam er een staking.

Zaterdag om 16.30 uur begon de pot tussen de Brabantse en Flevolandse clubs. In de 83e minuut kwamen de gasten uit Almere op voorsprong door invaller Oliver de Nijs: 1-2. Tien minuten later, toen de vier minuten extra tijd bijna verstreken waren, brak er een opstootje uit.

Diverse spelers duwden tegen elkaar op en voerden andere opgefokte handelingen uit. Bryan van Hove kreeg rood. Scheidsrechter Martin Peréz stuurde alle spelers naar binnen en de omroeper meldde dat de wedstrijd was gestaakt.

Een paar minuten later kwamen beide ploegen terug om het restant uit te spelen. Al snel was dat gepiept, waarna Almere met drie punten uit Oss kon vertrekken.

Opmars van Almere City

Almere City degradeerde vorig jaar, na twee seizoenen, uit de Eredivisie. Diverse kenners van de KKD tipten de Flevolanders als een van de topkandidaten om kampioen te worden. Maar de eerste weken van dit seizoen leverden bar weinig punten op. De laatste weken kent de club een opmars, met nu vier zeges uit de vorige vijf speelronden.

Na de wedstrijd tegen Top Oss staat Almere City op plek elf. Top Oss staat 16e.

