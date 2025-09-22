In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine spreekt Evgeniy Levchenko, momenteel vakbondsman van de VVCS, vol lof over Marco van Basten. De Nederlandse legende was een tijdje in dienst bij de FIFA, waarin hij kritisch keek naar de spelregels en nieuwe ideeën bedacht. "Er werd niet vaak naar hem geluisterd, maar hij had hele goede ideeën", spreekt Levchenko lovend over hem.

Marco van Basten wordt gesprek van onderwerp in de podcast als het over de IFAB gaat. De IFAB is de onafhankelijke organisatie die zich over de regels van het voetbal ontfermt. Evgeniy Levchenko vindt die organisatie vrij conservatief en dat was ook te zien in de omgang met Van Basten.

Marco van Basten bij de IFAB

Van Basten was namelijk een tijdje werkzaam bij de IFAB en had verschillende ideeën waar voor een groot deel niks mee is gedaan. Van Basten klaagde over de communicatie van spelers en was van mening dat alleen de aanvoerder mocht praten. Dat is wél doorgekomen jaren later.

Conservatief

Een ander idee dat Van Basten had, voor het WK van 2026, was shootouts in de groepsfase. Naar zo'n idee heeft de IFAB nooit geluisterd. Dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij Levchenko. "De IFAB is super conservatief en wil zo min mogelijk de regels veranderen. Marco heeft heel goede ideeën aangebracht", begint Levchenko in de podcast.

"Maar Marco heeft mij verteld dat er weinig naar hem geluisterd werd. Zij waren bang dat hij als een soort goeroe wordt gezien." Van Basten was ook nog voorstander van de VAR. Dat is, zoals we allemaal weten, wel ingevoerd.

Koppen

De discussie waar de IFAB voorbij kwam, ging over koppen. "Ik ben niet voor koppen. Ik heb veel gekopt vroeger en ik denk met de kennis van nu dat heel veel mensen zouden moeten nadenken of je een bal met 100 kilometer per uur weg moet koppen", begint hij.

"Als je kijkt naar alle ontwikkelingen op dat gebied, alle neurowetenschappers die daadwerkelijk iets vertellen hebben. En die hebben studies van 20, 30 jaar. Dan schrik je natuurlijk wat het doet met je hersenen als je bal met zo'n snelheid op je kop krijgt."

Een keer de bal koppen, lijkt niet zoveel kwaad in te zitten. Het gaat erom als het veelvuldig gebeurt. "Er komen dan bepaalde eiwitten vrij in je bloedbanen waardoor vrouwen, kinderen maar ook grotere mannen, moeilijker kunnen leren, dingen onthouden, concentreren en slaapproblemen. Zelfs suïcidale neigingen kan je daarvan krijgen. Het is gewoon een heel scala aan problemen die mensen riskeren."

