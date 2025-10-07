Het is de week van de scheidsrechter en daarom doet Bas Nijhuis een boekje open over zijn werkzaamheden. De 48-jarige arbiter fluit inmiddels al twintig jaar in de Eredivisie en kan alles vertellen over het vak. Ook hoeveel hij ermee verdient.

Nijhuis belde dinsdagochtend met Radio 538. In eerste instantie werd hij daar geconfronteerd met zijn optreden in Vandaag Inside, een avond eerder. De scheidsrechter was te gast in het praatprogramma, maar kwam er amper aan te pas.

Politicus Frans Timmermans was er te gast en Nijhuis haakte op een gegeven moment af bij zijn verhaal. Hij mocht wel een rode kaart trekken als hij het te lang vond duren. "Maar daarvoor hadden ze de verkeerde uitgenodigd, want die geef ik niet zo snel."

"Je moet wel de reiskosten vergoed krijgen", grapt hij over zijn uitstapje naar de tv-studio. Vervolgens doet hij ook een boekje open over zijn inkomsten op het voetbalveld. Dat leidt tot verbazing bij de radio-dj's.

Wedstrijdpremie

"Je krijgt een wedstrijdpremie. Dat kan wel oplopen tot... Ja wat zal het zijn. Ik denk bij een topper in de Eredivisie zo'n 3500 euro", aldus Nijhus. Bij een Champions League-duel kan het zelfs oplopen tot 5000 euro. "Per wedstrijd?!", klinkt het verbaasd. 'Dan zit je met vier wedstrijden per maand aan 14.000 euro."

Dat is toch niet helemaal waar. "Je fluit natuurlijk niet vier topwedstrijden", licht Nijhuis toe. Bovendien zal Nijhuis niet de rest van zijn leven actief kunnen zijn in dit beroep. "Dus je moet ook een deel van dat bedrag reserveren. Het gaat niet door tot je pensioen."

"Maar je bent uiteindelijk wel altijd de minstverdienende man op het veld, denk ik", vervolgt dj Tim Klijn. "Dus het is niet gek dat er zo'n grote bedragen omgaan in het betaald voetbal."