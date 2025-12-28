Sarina Wiegman had al een heldenstatus in Engeland, maar die werd dit jaar zo mogelijk nog groter. Met het Engelse team werd de topcoach voor de tweede keer op rij Europees kampioen en voor de Nederlandse dat zelfs al haar derde achtereenvolgende titel. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zijn vol lof voor Wiegman en denken zelfs dat zij het ook als coach van een mannenploeg goed zou doen.

"Wat een jaar voor haar", begint Hoog in de Eindejaarsspecial van de Sportnieuws.nl-podcast met voormalig ploeggenote Van As. "Zij is voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden dit jaar. De eerste keer met Nederland en daarna twee keer met Engeland. Een ongekende prestatie natuurlijk."

Wiegman was de gevierde vrouw na het toernooi, maar vooraf was er toch de nodige kritiek: "Zij lag in de aanloop naar en tijdens het EK flink onder vuur in de Britse media, want ze presteerden allemaal maar ondermaats. Het liep allemaal niet soepel, dus zij kreeg best wel wat commentaar. Nou ja, dat wil je niet bij de Britse media, want die tabloids zitten er bovenop."

Van schlemiel naar held

Engeland begon het EK zelfs met een nederlaag, maar na de 4-0 zege op uitgerekend Nederland viel het allemaal de kant van Wiegman op. "Het was wel een heel spannend EK, want uiteindelijk wonnen ze in de finale met penalty's tegen Spanje. De halve finale was een goal in de verlenging en de kwartfinale tegen Zweden was ook met penalty's. Het was het was allemaal net aan. Maar goed, penalty's winnen is natuurlijk ook een kracht en een kunst. Daar hebben ze denk ik heel erg hard op getraind en die meiden zijn mentaal dus ook gewoon blijkbaar heel sterk."

Dat leverde Wiegman een mooie ontvangst op in Engeland: "Ik weet nog dat ze op dat podium stond. Dat ze daar helemaal geëerd werd door al die Britse fans. Dus in één keer was er niks meer van over dat ze een slechte coach zou zijn. Alle kritiek werd allemaal zo hup, de prullenbak ingegooid."

Daar verbaast Van As zich wel over: "Dat is toch bizar daar bij die media? Ze halen je neer of je wordt gewoon als een soort queen behandeld. Volgens mij was het op een gegeven moment ook zo dat alles wat zij droeg ook mode werd." De oud-hockeyster is duidelijk over de kwaliteiten van Wiegman: "Zij kan heel goed een team vormen. Dat is haar kracht. Zij is bij machte om dat te doen."

Coach bij de mannen?

De winst van het EK leverde Wiegman de nodige uitverkiezingen op. Zo werd ze in Nederland Sportcoach van het Jaar en kreeg ze bij het gala van de Ballon d'Or de prijs voor beste coach in het vrouwenvoetbal.

Hoog vraagt zich dan ook af wat de volgende stap van Wiegman moet zijn. "Hoofdcoach van Ajax", reageert Van As direct. Ondanks de drie EK-titels zien de twee hockeysters dat echter toch niet snel gebeuren en Hoog vindt zelfs dat Wiegman die kans zelf niet moet grijpen: "Dat moet ze echt niet doen en dat gaat ze ook niet willen." Daarop gooit Van As op haar beurt een bijzondere vraag op: "Wanneer gaat er voor het eerst een vrouwelijke coach hoofdcoach worden van een mannelijke ploeg op het hoogste niveau?"

Hoog moet daarop het antwoord schuldig blijven, maar denkt in ieder geval dat Wiegman voor een verandering kan zorgen in de 'conservatieve' voetbalwereld: "Zij is wel degene die dat zou kunnen. Ik zou het wel te gek vinden als dat gaat gebeuren een keer. Het is natuurlijk eigenlijk bizar dat dat nog nooit gebeurd is. In hockey zijn er ook vrouwelijke coaches erg succesvol geweest met mannelijke teams. Dus het is zeker mogelijk, maar het is inderdaad gewoon wat je zegt."

