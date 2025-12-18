Voor trainer Sarina Wiegman was 2025 een jaar met veel hoogtepunten en 'heel veel drama'. Ze sloot het woensdag af met een eervolle titel. Als eerste vrouw ooit werd ze uitgeroepen tot Coach van het Jaar.

De bondscoach van Engeland leidde de vrouwen afgelopen zomer naar de Europese titel. Bij de huldiging van de nationale ploeg stond ze op het podium met artiest Burna Boy en ze sloot het jaar af met mooie prijzen, waaronder de Johan Cruyff Trophy. "Ja, een bijzonder jaar", zegt de Nederlandse trainer tegen Sportnieuws.nl.

'Heel veel drama'

Toch kende Wiegman ook moeilijke momenten als bondscoach van Engeland. "Het team heeft in het toernooi wedstrijden gespeeld met heel veel drama. Maar uiteindelijk zijn we Europees kampioen geworden. Dat is heel bijzonder."

"Je merkt dat het wel wat teweeg heeft gebracht. Veel mensen hebben het gezien en er ook van genoten." Het wordt dus lastig om deze prestaties volgend jaar te overtreffen. Wat wordt in 2026 het doel? "Volgend jaar is er geen eindtoernooi. We willen ons wel plaatsen voor het WK van 2027 in Brazilië. Daar zijn we nu al mee begonnen, met de nieuwe cyclus na het EK. Wij kijken weer vooruit, zoals we altijd doen."

'Ik heb mijn hart altijd gevolgd'

Wiegman werd tijdens het Sportgala op Papendal de eerste vrouwelijke Coach van het Jaar. Dat maakt het extra speciaal. "Kijk, ik doe geen dingen om de eerste vrouw te zijn. Ik ben begonnen met voetballen en coachen omdat ik het heel erg leuk vind. Ik heb mijn hart altijd gevolgd."

"Ik vind het wel fijn dat er nu dingen doorbroken worden", vervolgt ze. "Ik hoop dat er in de toekomst meer vrouwen Coach van het Jaar worden. En dat daar wat meer balans in komt."

De 56-jarige Wiegman won dit jaar voor de derde keer op rij als bondscoach het EK vrouwenvoetbal. Ze leidde Engeland in 2025, evenals in 2022, naar de titel. In 2017 won ze met de Nederlandse voetbalsters het EK.

Wiegman kreeg in september op het gala van de Gouden Bal de Johan Cruyff Trophy voor de beste coach ter wereld in het vrouwenvoetbal. Ze ontving dinsdag nog voor de vijfde keer de FIFA-prijs voor beste coach ter wereld in het vrouwenvoetbal.

Bij de verkiezing van Coach van het Jaar kreeg Wiegman de meeste stemmen van haar collega-coaches en de vakjury en won de verkiezing van de twee andere genomineerden: Liverpool-trainer Arne Slot en bondscoach baanwielrennen Hugo Haak. Ze ontving de bijbehorende Coach Award uit handen van oud-trainer Guus Hiddink. Wiegman is de opvolger van roeicoach Eelco Meenhorst, die de voorgaande twee jaren tot Coach van het Jaar werd gekozen.