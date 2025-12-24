Het jaar 2025 is bijna ten einde en dus is het moment aangebroken om terug te blikken op de bijzondere momenten van het afgelopen sportjaar. Dat doen ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As ook in de eindejaarsspecial van hun Sportnieuws.nl-podcast en daar mag Femke Bol natuurlijk niet in ontbreken.

Er waren genoeg bijzondere prestaties het afgelopen jaar, maar voor Van As is de wereldtitel van Bol op de 400 meter horden de speciaalste van allemaal. “Vooral omdat ze gewoon al het hele jaar de allerbeste was. Ze heeft al die wedstrijden gewonnen, de Diamond League op haar naam geschreven en ook nog eens wereldkampioene op het moment dat het moest. Daar werkt ze het hele jaar naartoe, dat was echt met rood omcirkeld in haar agenda.”

Van As noemt Bol ‘een fenomeen’ en vindt haar uniek in de atletiekwereld: “Je ziet natuurlijk al die vrouwen altijd gepresenteerd worden. Ze staan opgelijnd met de meest rare kapsels, in de maquillage, alles is gedaan, diamanten en weet ik veel wat… Dan zie je echt zo'n Hollands grietje. Misschien een klein beetje mascara en het haar altijd op dezelfde manier ingevlochten, maar die rent gewoon iedereen eruit.”

“En op een mooie, ontspannen manier”, vult haar kompaan aan. “Zeker die eindsprint, dan denk je: ze gaat nu echt kracht zetten en aanzetten, maar het ziet er zo ontspannen uit en dan haalt ze iedereen in. Ze is ook een echte inspiratiebron. Ze heeft een kinderboek geschreven waarin ze jonge kinderen aanspoort om te gaan rennen, sporten of op atletiek te gaan.“

Bol zorgde voor enorme schok

Bol stond in de schijnwerpers door haar wereldtitel, maar maakte dit jaar mogelijk nog meer los met haar besluit om de 400 meter horden vaarwel te zeggen en zich vanaf 2026 op de 800 meter te gaan richten. “Dat was natuurlijk een grote schok voor heel Nederland”, zegt Van As. “Niet alleen voor Nederland, die video van haar ging viral”, vertelt Hoog over het filmpje waarin Bol haar keuze bekend maakte.

Van As vindt de beslissing van Bol ‘een mooi voorbeeld van altijd je dromen blijven najagen’, maar ziet ook een risico: “Het is wel lekker als je weet dat je de beste bent. Ik denk dat zij zichzelf ook wel scherp houdt, dus dat is voor haar ook niet echt een valkuil. Maar zij zoekt toch de uitdaging. Ik vind het mooi dat ze dit durft.”

'Ben benieuwd hoe ze dat gaat ervaren'

De ex-tophockeyster kan dan ook niet wachten tot het nieuwe atletiekjaar begint: “Ik ben benieuwd hoe ze dat zelf gaat ervaren, die eerste wedstrijden. Je kan natuurlijk als geen ander één rondje rennen en ook nog eens met horden. Je zou denken dat één rondje dan nu makkelijker is zonder die horden. Het is alleen een heel ander ritme en je deelt die race heel anders in. Dan moet je er twee en zit je in de verzuring.”

Bol zal volgens Hoog in ieder geval een stuk sneller dan haar persoonlijk record moeten gaan rennen: “Haar PR heeft ze gerend toen ze zestien was en met die tijd kan ze nu niet meekomen. Dat is een slechte tijd als je dat vergelijkt met de wereldtop op de 800 meter.”

Toch zullen alle ogen komend jaar op de Nederlandse gericht zijn. “Ik denk dat we niet te veel moeten verwachten, maar we verwachten natuurlijk wel veel”, beschrijft Van As de situatie treffend.

Beluister de podcast

In de eindejaarsspecial van hun podcast voor Sportnieuws.nl blikken ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As terug op de mooiste momenten van het afgelopen sportjaar, blikken ze vooruit op 2026 én bespreken ze hun favoriete Nederlandse topsportkoppels. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.