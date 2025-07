Bondscoach Sarina Wiegman gaat met Engeland als grote favoriet naar het EK vrouwenvoetbal. Voordat de ploeg afreist naar Zwitserland, kreeg het nog bezoek van prins William. Die deelde een mooi compliment uit.

Het EK gaat woensdag van start. Engeland is de regerend Europees kampioen en speelt zaterdag de eerste wedstrijd tegen Frankrijk. De ploeg van Sarina Wiegman zit in de poule met Nederland en zal de Oranje Leeuwinnen treffen in het tweede duel op woensdag 9 juli.

Zondag kreeg de nationale vrouwenploeg van Engeland nog hoog bezoek op de training. Niemand minder dan prins William kwam een kijkje nemen. De toekomstige koning is groot voetbalfan en regelmatig in stadions te vinden.

De prins sprak met spelers en hun vrienden en familie over het aankomende toernooi. Hij werd ook gefotografeerd in gesprek met Wiegman. Zij mocht mooie complimenten in ontvangst nemen van het koninklijk bezoek. Volgens hem heeft de bondscoach een geweldig team gecreëerd.

Kameraadschap

Prins William was vol bewondering voor het team en noemde het 'een van de beste selecties ooit'. Ook merkte hij het groepsgevoel op. "Het mannenelftal kan nog wat leren van jullie kameraadschap en sfeer", zei hij.

"Jullie zijn geweldig samen. Jullie creëren een uniek geheel. Dat is zeldzaam in de sportwereld. Hou dat vast, want het is jullie kracht", sprak hij het nationele team toe. "Ik weet dat er hoge verwachtingen zijn. Dat is alleen maar goed om mee te nemen als je daar op het veld staat."

Bijzondere ontmoeting

De ontmoeting tussen Nederland en Engeland op het EK wordt een bijzondere voor Wiegman, die eerder al prijzen pakte met de Oranje Leeuwinnen. Ze won de Europese titel met Oranje in 2017 en werd tweede op het WK van 2019.

Andries Jonker sprak zich tegenover Sportnieuws.nl uit over het duel met Engeland. "Een deel van de groep heeft met Sarina prijzen gewonnen, het vrouwenvoetbal in Nederland op de kaart gezet en zichzelf wereldwijd neergezet. Het wordt heel speciaal tegen een voor hen bijzondere coach, die ze levenslang in hun hart zullen meedragen."