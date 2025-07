Er zijn maar weinig coaches die kunnen zeggen dat ze zowel bij mannen als bij vrouwen op het hoogste voetbalniveau hebben gewerkt. Andries Jonker, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, en voormalig ADO Den Haag Vrouwen-trainer en ex-prof Sjaak Polak zijn uitzonderingen. Zij geven een inkijkje in de verschillen tussen mannen- en vrouwenvoetbal. "Ik ervaar dat als heel verschillend en anders", stelt Jonker.

In de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast legde voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink hem de stelling: 'Vrouwen en mannen hebben dezelfde behandeling nodig?' voor. Jonker reageerde resoluut. "Absoluut niet", zegt de bondscoach van Nederland, die sinds de jaren negentig al in het betaalde voetbal werkt.

Weinig vergelijkbare coaches

Jonkers ervaring reikt van de nationale vrouwenselectie onder zestien tot mannen- en vrouwenteams op alle niveaus. "Er zijn natuurlijk niet zo heel veel coaches die intensief met mannen op het hoogste niveau, het middelste niveau en in de marge van het betaalde voetbal hebben gewerkt. En dat ook met topvrouwen heeft gedaan. Ik heb dat wel gedaan en ervaar mannen- en vrouwenvoetbal als heel verschillend en anders. Met name in de omgang."

'Voorzichtiger, rustiger en beheerster'

Jonker beseft dat het ook aan hemzelf kan liggen. "Misschien door mijn achtergrond, opvoeding en/of leeftijd. Over het algemeen ben ik met vrouwen voorzichtiger, rustiger en beheerster. En dat ligt bij de mannen voor mijn gevoel wel wat anders", vervolgt de oud-assistent van Louis van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München

'Waarom doe ik dat?'

De bondscoach, die na het EK in Zwitserland afscheid moet nemen van de KNVB, deed in de jaren negentig al ervaring op in het vrouwenvoetbal als trainer van het team meiden onder 16 jaar. "Dan merk je dat je anders met die meiden omgaat en besef je: ik zeg dingen hier anders dan bij jongens of mannen. Vervolgens vraag je je af: waarom doe ik dat?", vertelt Jonker. Het antwoord kwam al gauw. "Omdat ik me daar het prettigst bij voel en het idee heb dat ik daarmee het meeste bereik bij meiden en vrouwen. Je merkt snel dat het een andere aanpak vraagt."

Zijn bevindingen zijn volgens hem persoonlijk. "Ik kan het niet vergelijken, want ik heb nooit gesproken met andere coaches die ook ervaring hebben in het betaalde mannen- en vrouwenvoetbal. Dit is mijn ervaring en dat is heel persoonlijk", zegt een stellige Jonker.

Vooroordelen van vrouwenvoetbal

Ook Sjaak Polak weet als geen ander hoe het is om te werken met vrouwen op het hoogste niveau. Ondanks het cynisme uit de voetbalwereld, ziet hij vooral veel enthousiasme. "Er waren zelfs mensen, bij mijn aanstelling bij het vrouwenteam van ADO Den Haag, die zeiden: dit gaat je je carrière kosten. Oneerbiedig gewoon. Ach ja, het voetbalwereldje is een machowereld hè", vertelde Polak enkele jaren geleden tegen het AD.

De oud-prof van onder meer FC Twente en Sparta Rotterdam haalt zijn schouders erover op. "Mensen die negatief zijn over vrouwenvoetbal weten helemaal niet waar ze het over hebben, joh. Ik kan je wel vertellen: na mijn aanstelling stond mijn hele mailbox vol. Heb je nog een materiaalman nodig? Heb je nog een assistent nodig? Had er een dagtaak aan om iedereen te beantwoorden. Stiekem willen ze er bij horen."

Sporttas vol tampons en maandverband

De huidig trainer van het vrouwenteam van Club Brugge genoot volop van zijn tijd als trainer bij ADO, zo blijkt uit een anekdote uit de kleedkamer. Hij kwam thuis na een training en toen bleek dat zijn sporttas vol tampons en maandverband zat. Met een boodschap van zijn speelsters. 'Sorry als we soms tijdens onze maandelijkse dingetjes chagrijnig zijn'. Polak kon de actie van 'zijn' vrouwen wel waarderen. "Dat vind ik dus geweldig."

