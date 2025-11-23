Duitse topkeeper Manuel Neuer is gespot met een opvallende nieuwe look. Hij stond zaterdag na ziekte toch onder de lat bij Bayern München. Bij de 6-2-overwinning op SC Freiburg stal zijn snor de show.

Die laat Neuer deze maand namelijk staan. Bij zijn vorige wedstrijd voor Bayern, op 8 november tegen Union Berlin (2-2) bestond de snor van de keeper enkel nog uit wat stoppels. Maar na de interlandperiode zag hij er plots heel anders uit.

De 39-jarige doet mee aan Movember. Daarbij laten mannen hun snor staan 'om aandacht te vragen voor mentale gezondheid, prostaat- en teelbalkanker', zo luidt de missie op de website van de organisatie. Neuer zet zich daar graag voor in.

Het gezicht van de Duitser is normaal gesproken helemaal gladgeschoren. Hij hecht dan ook veel waarde aan een verzorgd uiterlijk, zo liet hij eerder weten aan Gala Magazine. "Mijn haar moet altijd mooi en kort zijn. Ik hou niet van lang haar bij mezelf. En ik zorg ervoor dat ik geen volle baard krijg."

Ziek

Neuer kampte onlangs nog met ziekte. Hij had last van buikgriep en ontbrak daarom vorige week op de training bij Bayern München. Trainer Vincent Kompanykon vrijdag nog niet met zekerheid zeggen of de keeper inzetbaar was in de wedstrijd tegen Freiburg.

Gelukkig was hij een dag later hersteld en verscheen hij dus onder de lat. Het duel begon ongelukkig voor Neuer. Hij liet na een kwartier twee doelpunten door. Daarna herpakte de thuisploeg zich. Het werd uiteindelijk 6-2.

