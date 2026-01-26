Voor Jenning de Boo verliep de laatste test voor de Olympische Winterspelen moeizaam, want de Nederlander eindigde geen enkele keer op het podium bij de World Cup in Inzell. Ook scheelde het weinig of hij was ook nog bij een verschrikkelijke valpartij betrokken geweest. Oud-topschaatsster Marianne Timmer vertelt in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud dat ze dat een spannend moment vond.

Regerend wereldkampioen De Boo begon het weekend met een teleurstellende zevende plaats op de eerste 500 meter en wilde dus wel wat bewijzen in de tweede omloop. Hij was aardig onderweg, maar bij het uitkomen van de laatste bocht gebeurde er van alles om hem heen.

Tegenstander Yevgeniy Koshkin had moeite om in de binnenbaan de bocht te houden, stapte op een blokje en ging keihard onderuit. Hij schoof in de richting van De Boo en trok net op tijd zijn arm terug zodat de Nederlander er niet vol met zijn scherpe schaats tegenaan kwam. De Boo bleef overeind en eindigde uiteindelijk nog knap als vierde.

Volgens Timmer kwam De Boo goed weg bij de 'rare val' van de Kazach: "Die valpartij was natuurlijk ook weer een spannend iets. Daar krijg ik zelf ook weer zo'n gevoel bij... Ik ben zelf een keer in die World Cup geschept, je kan soms heel ongelukkig terecht komen. Gelukkig reed hij door en liet hij zich niet van de wijs brengen. Het ging allemaal net goed."

Werk aan de winkel voor De Boo

De Boo hield dus geen fysieke schade over aan het weekend in Inzell, maar de schaatser leek wel wat teleurgesteld door zijn resultaten. Hij wist op de twee 500 meters en de 1000 meter niet op het podium te eindigen. Timmer ziet dat er werk aan de winkel is: "Hij heeft ook dat laatste zetje nog nodig, dat alle puzzelstukjes gaan samenvallen."

Dat geldt volgens de drievoudig olympisch kampioene echter ook voor concurrent Jordan Stolz, die op beide 500 meters tweede werd achter Damian Zurek. "Die heeft inderdaad wel mooie dingen laten zien, maar werd ook weer geklopt, terwijl het normaal wel een groot gat was. Dus ook die is nog een beetje aan het acclimatiseren. Niks is vanzelfsprekend, dus ook bij hem moeten alle puzzelstukjes goed samenvallen als hij met goud naar huis wil."

