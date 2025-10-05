Memphis Depay stond de afgelopen weken aan de kant door een blessure, maar toch besloot Ronald Koeman hem op te roepen voor het Nederlands elftal. De bondscoach zal dan ook met genoegen hebben gekeken naar het duel van Corinthians dit weekend, want daar maakte de topscorer aller tijden van Oranje eindelijk zijn comeback op het veld.

Depay kroonde zich een maand geleden bij de zwaarbevochten 3-2 zege van Oranje op bezoek bij Litouwen met twee goals tot eenzame topscorer aller tijden, maar vlak daarna ging het mis. Hij raakte na één optreden bij zijn club Corinthians geblesseerd en stond vervolgens wekenlang aan de kant. De aanvaller zat afgelopen donderdag nog niet eens bij de selectie tijdens het competitieduel tegen Internacional, maar toch besloot bondscoach Koeman hem te selecteren voor de aankomende interlandperiode.

Het lijkt erop dat Memphis precies op tijd fit is, want in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) maakte hij voor het eerst sinds 11 september weer eens een paar minuten in Brazilië. Hij mocht een kwartier voor tijd invallen tijdens de 3-0 zegen van Corinthians op Mirassol. Dat was een welkome zege voor de Braziliaanse grootmacht, want daarmee neemt de ploeg van de Oranje-international afstand van de degradatiezone. Corinthians staat nu op de tiende plek.

Cruciale duels Oranje

Het Nederlands elftal speelt de komende week twee cruciale duels in de strijd om een startbewijs voor het WK voetbal van volgend jaar in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Oranje gaat op donderdag 9 oktober op bezoek bij Malta en treft vier dagen later in Amsterdam Finland.

De ploeg van Koeman moet de groep winnen om een rechtstreeks ticket te verdienen, terwijl een tweede plaats goed is voor deelname aan de play-offs. Nederland staat momenteel met tien punten uit vier duels bovenaan. Nummer twee Polen heeft hetzelfde aantal punten, maar speelde al één duel meer. Nederland speelt volgende maand nog uit bij Polen en thuis tegen Litouwen.

Alles over WK-kwalificatie

