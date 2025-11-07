Hij werd door de Britse media vergeleken met Lionel Messi. Tottenham-verdediger Micky van de Ven was met zijn wondergoal het onderwerp van gesprek de afgelopen Champions League-speelronde. Reden genoeg voor de Londense club om hem te belonen.

Van de Ven maakte in de zomer van 2023 voor veertig miljoen euro de overstap van Wolfsburg naar Tottenham. Sindsdien is de centrale verdediger niet meer uit de basiself van de club uit Londen weg te denken. Samen met wereldkampioen Cristian Romero vormt Van de Ven een van de beste verdedigigingsduo's van de Premier League. Samen wonnen ze vorig seizoen de Europa League, waar de 24-jarige Nederlander nog een wonderschone redding maakte op de doellijn tijdens de finale tegen Manchester United.

Contractverlenging

Om het ijzersterke duo in stand te houden, besloot Tottenham afgelopen zomer nog het contract van Romero te verlengen tot 2029. Tot datzelfde jaar heeft Van de Ven ook een contract bij de club. Maar in de week van zijn wondergoal meldt de Engelse krant The Telegraph dat Tottenham nu al bezig is met een nieuw contract voor de Nederlander.

De club heeft geen haast, maar wil Van de Ven nu al langer dan tot 2029 aan hen verbinden. Daarbij kan de verdediger, die bij het Nederlands elftal vaak als linksback wordt gebruikt, genieten van een flinke salarisverhoging. Romero werd na zijn contractverlenging afgelopen zomer de bestbetaalde speler van de club. Naar verluidt gaat Van de Ven daarbij in de buurt komen met zijn nieuwe salaris.

Topscorer

Het is zeker niet gek dat Tottenham het contract van Van de Ven wil verlengen. De centrale verdediger is na dinsdag met vijf doelpunten zelfs topscorer van de club. Zo maakte hij anderhalve week geleden nog twee doelpunten tegen Everton.

Beladen affiche

Of Van de Ven komend weekend ook tot scoren komt, is nog maar de vraag. Er staat namelijk een beladen wedstrijd op het programma. Er wordt namelijk een herhaling van de Europa League-finale gespeeld. Tottenham neemt het zaterdag in eigen huis op tegen Manchester United in de Premier League.

