Topvoetballer Erling Haaland staat niet bekend als een speler die vaak geblesseerd raakt, maar tijdens de interlandperiode heeft hij wel een blessure opgelopen. Dat gebeurde echter niet op het veld, maar door een ongeluk in de spelersbus.

Het incident vond plaats tijdens de voorbereiding op het WK-kwalificatieduel tussen Noorwegen en Moldavië. Haaland is een van de sterspelers van zijn thuisland Noorwegen, maar hij raakte licht geblesseerd tijdens het instappen van de spelersbus. De spits liep tegen de deur aan toen hij uit wilde stappen bij het hotel en hield daar een bloedende mond aan over. Haaland had in het hotel aangekomen zelfs verzorging nodig.

Haaland kreeg zelfs drie hechtingen in zijn lip en lijkt zelfs een litteken over te houden aan zijn aanvaring met de bagagedeur van de bus. Op zijn Instagram plaatste de Noorse spits een selfie met daarbij de tekst: 'Zojuist een klap gehad van de busdeur, drie hechtingen in mijn lip.' Sommige fans dachten dat hij een klap had gekregen van een teamgenoot en Haaland besloot het spel mee te spelen. 'Alleen foute antwoorden', zette hij in zijn story en vervolgens bevestigde hij met een lachende emoji dat het om landgenoot Martin Odegaard ging.

Manchester City

De komende wedstrijden die Haaland voor Noorwegen en Manchester City zal spelen lijken echter niet in gevaar te komen. Dinsdag neemt hij het met de Noren nog op tegen Moldavië in de kwalificatie voor het WK 2026 in Mexico, Verenigde Staten en Canada. Noorwegen staat in poule I bovenaan boven Israel en Italië.

Bij Manchester City is Haaland dit seizoen ook sterk gestart. De Noorse spits maakte in de eerste drie wedstrijden van het nieuwe Premier League-seizoen al drie doelpunten (één tegen Brighton & Hove Albion, twee tegen Wolverhampton Wanderers). City verloor echter wel al twee keer en staat daarmee dertiende in de Premier League. In totaal speelde Haaland voor Noorwegen 43 interlands en in die wedstrijden maakte hij 42 doelpunten.