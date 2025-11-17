Karim Benzema en Cristiano Ronaldo staan bekend als een paar van de beste spelers van deze eeuw. De twee speelden langere tijd samen bij Real Madrid, waar het leek alsof ze een goede band hadden. Na een recentelijk moment leken daar echter twijfels over te zijn. De Fransman heeft hier inmiddels uitleg over gegeven.

Jarenlang waren Karim Benzema en Cristiano Ronaldo partners in crime in de aanval van Real Madrid. Dat deden ze met succes, want samen wonnen ze onder meer vier keer de Champions League-finale.

Tegenover elkaar

Tegenwoordig spelen Ronaldo en Benzema allebei in Saoedi-Arabië. De Fransman bij Al Ittihad en de Portugees bij Al Nassr. Recentelijk moesten ze het tegen elkaar opnemen.

Alle ogen waren gericht op de voormalig Real Madrid-spelers. De twee begroetten elkaar op 'koele wijze', wat tot verbaasde reacties leidde bij verschillende Arabische nieuwsmedia. Er werd hardop afgevraagd of te relatie tussen de twee nog wel snor zat.

De Franse spits werd hiernaar gevraagd, maar gaf een duidelijk antwoord. "Nee, alsjeblieft. We spraken in de kleedkamer, gaven elkaar een knuffel. Op het veld kunnen of hoeven we dat niet opnieuw te doen", zo legde Benzema uit in een interview met AS.

De Gouden Bal-winnaar van 2022 vervolgde: "Het lijk alsof we dingen moeten zeggen of doen voor de televisie. Zo is het niet. We hebben respect voor elkaar. We ontmoeten elkaar op het veld en ieder doet zijn ding", zo verzekerde de Fransman.

Saoedi-Arabië

Daarnaast sprak de topspits over het belang van spelers zoals hij en Ronaldo in het Arabische land. "Saoedi-Arabië heeft spelers nodig zoals Cristiano, ik en anderen die hierheen kwamen om hen dingen te geven die we in Europa hebben. We moeten de kinderen hier laten zien wat ze moeten doen om naar andere clubs te kunnen gaan. Het is een land dat zich opent. De mensen zijn dagelijks beleefd. Het is een erg goede plek voor mij", concludeerde hij.