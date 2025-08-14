FC Utrecht heeft weer een bijzondere voetbalavond succesvol afgesloten. De ploeg van Ron Jans maakt aan het begin van het seizoen indruk en won ook het vijfde officiële duel van dit seizoen. Dankzij de zege op FC Servette staat Utrecht voor het eerst in 15 jaar weer eens in een Europees hoofdtoernooi.

In de derde voorronde van de Europa League had de ploeg van Jans vorige week al uitstekende zaken gedaan. Toen werd FC Servette in Zwitserland al met ruime cijfers verslagen (1-3), waardoor het als topfavoriet voor de volgende ronde begon.

Goals Victor Jensen

Dat bleek ook in de Domstad. Utrecht was beter, maar liet lange tijd na het tweeluik te beslissen. Dat gebeurde pas na rust. Victor Jensen prikte na net geen uur spelen raak. Nadat hij een kwartier voor tijd ook nog de tweede Utrecht-goal maakte, kwam aan alle onzekerheid een eind. Dat Servette via de stip de eer redde, drukte de pret in de sfeervolle Galgenwaard niet.

Door de dubbele zege is Utrecht verzekerd van een Europees hoofdtoernooi. De club vecht in de play-offs voor de met het Bosnische Zrinjski Mostar uit wie zich voor de Europa League plaatst. De verliezer gaat naar de Conference League. Utrecht is dus sowieso zeker van een paar maanden Europees voetbal. De laatste keer dat het het hoofdtoernooi bereikte, was in 2010. Toen strandde het in de poulefase van de Europa League in een lastige poule met Napoli, Liverpool en Steaua Boekarest.

Succesvolle avond voor Nederland

Dankzij de overwinning van FC Utrecht sluit Nederland de Europese week succesvol af. Eerder op de donderdag won AZ bij FC Vaduz, waardoor het in de play-offs voor de Conference League staat. PSV en Ajax (Champions League) en Feyenoord en Go Ahead Eagles (Europa League) zijn al zeker van het hoofdtoernooi. Dankzij Utrecht en AZ is de kans nog altijd aanwezig dat Nederland met zes clubs in de groepsfases zit. Dat zou ook goed nieuws zijn voor de strijd om de coëfficientenranglijst.

