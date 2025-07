Europees kampioen Nico Williams blijft trouw aan Athletic Bilbao. De aanvaller, die nadrukkelijk in verband werd gebracht met FC Barcelona, tekende verrassend genoeg een nieuw contract bij de Basken. Williams gelooft heilig in de toekomst van Bilbao en spreekt zelfs over het winnen van de Champions League.

“We hebben grootse ambities, zoals het winnen van de Champions League. Wat is er mooier dan dat te bereiken met de club van mijn leven? Ik wil hier geschiedenis schrijven, in San Mamés, met de fans en mijn familie”, aldus Nico Williams. Williams sprak ook zijn bewondering uit voor zijn broer Iñaki Williams, die zijn hele carrière voor Athletic speelt.

'Mijn broer is een voorbeeld'

“We hebben altijd van dit moment gedroomd. Mijn broer is een voorbeeld voor iedereen, maar vooral voor mij. Hij is de perfecte aanvoerder en ik hoop hem nog lang met de band om zijn arm te zien spelen”, vertelt een trotse Nico. Nico Williams richtte zich ook tot de fans en de club: “Ik hoop iets terug te kunnen doen voor alles wat ze mij gegeven hebben. Ik wil ze blij maken, zoals altijd. Dit is ook voor hen – ik heb altijd hun enorme steun gevoeld en ik ben trots op de supporters die ik heb.”

'WIN-concept'

De gebroeders Williams waren samen met hun moeder aanwezig op een evenement waar de contractverlenging werd gevierd. Met Nico's besluit om bij te tekenen, zet de club vol in op het 'Athletic WIN'-concept, met de 'W' van Williams, de 'I' van Iñaki en de 'N' van Nico. De 23-jarige Nico Williams won tot nu toe één prijs met Bilbao: de Copa del Rey in het seizoen 2023/24.

